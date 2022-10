Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής πέθανε την ώρα του αγώνα

Σοκ από τον θάνατο 19χρονου ποδοσφαιριστή που υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ο θάνατος του 19χρονου Ιμπραϊμ, έχει συγκλονίσει την βελγική ποδοσφαιρική κοινότητα και ιδιαίτερα τον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Το τραγικό περιστατικό, συνέβη το περασμένο Σάββατο, κατά την διάρκεια αγώνα για το «Third Provincial» (σ.σ. βελγικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο), στην περιοχή Κουρ Σεντ Ετιέν.

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν γεννημένος το 2003, υπέστη έμφραγμα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης της εφεδρικής ομάδας του συλλόγου της Σεντ Ετιέν, απέναντι στην Ιτρ. «Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν. Θα μπορούσαν να ξοδέψουν 50 ευρώ για ένα τεστ κόπωσης, που πιστοποιεί ότι το παιδί τους είναι ικανό να παίξει σε έναν σύλλογο», δήλωσε ο Μπενίτο Μαρκέτο, γενικός συντονιστής της Σεντ Ετιέν.

Σύμφωνα με τον Πιερ Νιζέ, η επιβολή ιατρικής εξέτασης δημιουργεί οικονομικό ζήτημα, τόσο για τις οικογένειες των παικτών, όσο και για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους ερασιτεχνικού επιπέδου.

«Για κάποιες οικογένειες, ένα ευρώ είναι ένα ευρώ! Όλοι μετράνε τις δεκάρες τους αυτές τις ημέρες. Θα μπορούσε η Ομοσπονδία ή η ACFF (η ένωση γαλλόφωνων ποδοσφαιρικών συλλόγων) να καλύψει αυτά τα έξοδα; Αλλά μετά, κινδυνεύουν να μειώσουν κάτι άλλο! Το γεγονός, παραμένει ότι για να σωθεί μια ζωή, θα ήταν απαραίτητο να μπορέσουμε να βρούμε τους απαραίτητους προϋπολογισμούς», επεσήμανε αντιπρόεδρος του συλλόγου.

Το απόγευμα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε ένα αφιέρωμα στον σύλλογο, παρουσία της οικογένειας του παίκτη και περίπου 200 φίλων του. Από την πλευρά του, ο σύλλογος δημοσίευσε ένα μήνυμα αφιέρωμα στον Ιμπραϊμ στην σελίδα του στο Facebook.

