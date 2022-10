Πολιτική

Θεοδωρικάκος για γυμνούς μετανάστες: Καταγγελία της Τουρκίας στην ΕΕ

Τουρκική πρόκληση χωρίς προηγούμενο το περιστατικό με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο, απάνθρωπη και βάρβαρη ενέργεια που παραπέμπει στο μεσαίωνα, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.



Στο απάνθρωπο περιστατικό με τους 92 μετανάστες που αφέθηκαν γυμνοί στην ελληνική όχθη του Έβρου από την τουρκική στρατοχωροφυλακή αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM 90,1 και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζένο. Ο Υπουργός τόνισε πως έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επίτροπο και πρόκειται να καταγγείλει επισήμως την Τουρκία και στους 27 ομολόγους του στην Ε.Ε.

Σχετικά με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε πως η Ελληνική Αστυνομία κινήθηκε με επαγγελματισμό και τώρα το λόγο έχει η Δικαιοσύνη ώστε να αποδοθούν σε όλους οι ποινές που προβλέπονται. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατηγόρησε επίσης την Αξιωματική Αντιπολίτευση για διασπορά fake news μέσα στην απόγνωση της πολιτικής τους φτώχειας και για ναζιστική συμπεριφορά, καθώς όπως είπε, ήταν χαρακτηριστικό των ναζί να γενικεύουν για ένα μεμονωμένο συμβάν συνδέοντάς το με ολόκληρες ομάδες. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε την πολιτική ταυτότητα, ούτε την ιδεολογία, ούτε τίποτα. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει απαρέγκλιτα για όλους, τόνισε ο Υπουργός.

Τα βασικά σημεία από την συνέντευξη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη

«Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στις όχθες του ποταμού Έβρου από την ελληνική πλευρά έχουν καταγγείλει βαρύτατους ξυλοδαρμούς, πολύ από αυτούς ήταν τραυματισμένοι, ήταν όλοι γυμνοί. Πρόκειται για μια εικόνα φρίκης, την οποία κανείς είναι αδύνατον να την αποδεχθεί, για αυτόν τον λόγο καταγγέλλουμε την απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά»

Η συγκεκριμένη ενέργεια (της Τουρκίας με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο) είναι μια πρόκληση χωρίς προηγούμενο. Πρόκειται για μια βάρβαρη και απάνθρωπη ενέργεια η οποία παραπέμπει ευθέως στον Μεσαίωνα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στις όχθες του ποταμού Έβρου από την ελληνική πλευρά έχουν καταγγείλει βαρύτατους ξυλοδαρμούς, πολύ από αυτούς ήταν τραυματισμένοι, ήταν όλοι γυμνοί. Πρόκειται για μια εικόνα φρίκης, την οποία κανείς δεν θέλει να συναντήσει , την οποία κανείς είναι αδύνατον να την αποδεχθεί, για αυτόν τον λόγο καταγγέλλουμε την απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά.

«Έχω ήδη ενημερώσει την αρμόδια Ευρωπαία επίτροπο την κα Γιόχανσον και με γραπτή επιστολή και το ίδιο θα κάνω στους 27 συναδέλφους Υπουργούς Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης που έχουν την ευθύνη των συνόρων. Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν για το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο άλλωστε έχει καταγραφεί επισήμως από τους Αξιωματικούς της Frontex»

Θέλω να σας πω ότι έχω ήδη ενημερώσει την αρμόδια ευρωπαία επίτροπο την κυρία Γιόχανσον και με γραπτή επιστολή και το ίδιο θα κάνω στους 27 συναδέλφους Υπουργούς Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης που έχουν την ευθύνη των συνόρων. Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το συγκεκριμένο γεγονός το οποίο άλλωστε έχει καταγραφεί επισήμως από τους Αξ/κους της Frontex, οι οποίοι έχουν πάρει καταθέσεις από τους ανθρώπους αυτούς όπως το ίδιο και η Ελληνική Αστυνομία.

«Το πρόβλημα στον Έβρο δεν επικεντρώνεται σε ένα σημείο των συνόρων μας με την Τουρκία, αλλά σε ένα μεγάλο μήκος 150 χιλιομέτρων»

Είπατε κάτι πολύ σωστό νωρίτερα, ότι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται σε ένα σημείο των συνόρων μας με την Τουρκία αλλά σε ένα μεγάλο μήκος 150 χιλιομέτρων συν τον φράκτη 37,5 Km εκεί είναι τα σύνορα στον Έβρο. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΚΥΣΕΑ έχει αποφασίσει την κατασκευή του φράκτη, του τεχνητού εμποδίου σε όλο το μήκος του ποταμού Έβρου και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής διότι οι προσπάθειες για να μπουν παράνομοι μετανάστες στην χώρα δεν εκδηλώνονται στην περιοχή που υπάρχει ο φράκτης αλλά σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής. Διότι οι προσπάθειες των παράνομων μεταναστών να μπουν στην χώρα δεν εκδηλώνονται στην περιοχή που υπάρχει ο φράκτης αλλά σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Κατασκευάζουμε και το κομμάτι και στο υπόλοιπο, αναβαθμίζουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης, προκειμένου η δουλειά να γίνεται πιο αποτελεσματική, ενισχύουμε τις δυνάμεις μας , μέσα σε ελάχιστους μήνες θα πάνε άλλοι 250 Συνοριοφύλακες την φύλαξη των συνόρων μας με την Τουρκία κατά μήκος του ποταμού Έβρου προκειμένου τα σύνορα μας να είναι απροσπέλαστα.

Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις απρόκλητες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την προκλητική συμπεριφορά. Πρέπει να συμμορφωθεί στις στοιχειώδεις αρχές λογικής και ανθρωπισμού.

Για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό: «Είναι άλλη μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση επιτυχίας και οργανωμένης δουλειάς των Αστυνομικών μας»

Την υπόθεση ανέδειξε, δούλεψε με απόλυτο επαγγελματισμό, με μυστικότητα με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα η Ελληνική Αστυνομία. Θα όφειλε και η Αξιωματική Αντιπολίτευση και όποιος άλλος είχε απορίες να πει ένα μπράβο στης ΕΛ.ΑΣ. γιατί είναι άλλη μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση επιτυχίας και οργανωμένης δουλειάς των Αστυνομικών μας, στους οποίους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για την δουλειά που έκαναν και κάνουν. Το δεύτερο που θέλω εγώ είναι ότι από εδώ και πέρα, εννοώ από την στιγμή που τελείωσε η προανάκριση και βρέθηκαν οι πρώτοι δύο στην φυλακή γίνεται η κανονική ανάκριση και την ευθύνη για την πορεία των ερευνών έχουν οι Ανακριτικές αρχές, έχουν οι Δικαστικές αρχές της χώρας, οι Εισαγγελικές αρχές. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να επέμβει στην δουλειά τους.

«Μέσα στην πολιτική του φτώχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όποιο ψέμα του περάσει από το μυαλό. Μόνο οι ναζί έπαιρναν ένα παράδειγμα και γενίκευαν σε μια ολόκληρη κοινωνική ή εθνική ομάδα. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε την πολιτική ταυτότητα, ούτε την ιδεολογία, ούτε τίποτα. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει απαρέγκλιτα για όλους και εφαρμόζεται με αυστηρότητα»

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα στην κομματική τους φτώχεια και την απόγνωση και την αδυναμία τους να συνέλθουν εκλογικά και πολιτικά λένε όποιο fakenews, όποιο ψέμα και όποια συκοφαντία τους περάσει από το μυαλό, νομίζοντας ότι οι Έλληνες δεν έχουν μνήμη και κρίση, δεν βλέπουν το τι έχει συμβεί στην υπόθεση και δεν είναι σε θέση να καταλάβουν. Ας σοβαρευτούν όσο είναι καιρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κάνουν ότι θέλουν, οι συμπεριφορές σαν και αυτή που μου είπατε πριν, να καταγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία για παιδοβιαστές, αυτή είναι μια φασιστική συμπεριφορά εκ μέρους όποιων λένε αυτά τα πράγματα. Μόνο οι ναζί έπαιρναν ένα παράδειγμα και γενίκευαν σε μια ολόκληρη κοινωνική ή εθνική ομάδα. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε την πολιτική ταυτότητα, ούτε την ιδεολογία, ούτε τίποτα. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει απαρέγκλιτα για όλους και εφαρμόζεται με αυστηρότητα. Να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι με τη συμβολή της ελληνικής αστυνομίας η δικαιοσύνη θα στείλει όλους τους ενόχους, όλους τους υπόπτους στη διαδικασία της δικαιοσύνης για να βρουν την ποινή που τους αξίζει. Τα υπόλοιπα είναι φθηνοί λαϊκισμοί και πρέπει να σταματήσουν όλοι και αυτό που είναι σπουδαίο για την κοινωνία μας είναι να έχει εμπιστοσύνη ότι αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν πραγματικά και ουσιαστικά και είναι η προστασία όλων μας. Είναι η προστασία που χρωστάει το κράτος στην κοινωνία. Η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης.

