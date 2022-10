Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι καλές ημέρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μιλώντας για τις «κακές ημέρες» κάθε μήνα, που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε την αστρολογική ενότητα στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας, η Λίτσα Πατέρα.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα στην αρχή και εν συνεχεία με την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως έχουμε μερικές καλές ημέρες, καθώς «η Αφροδίτη κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Άρη».

Αυτό όπως επεσήμανε φέρνει καλές ειδήσεις για τα συναισθηματικά και τα οικονομικά μας, σημείωσε ωστόσο πως «από 19 του μηνός θα λέμε άλλα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





