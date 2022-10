Κοινωνία

Κακοκαιρία - Κρήτη: Εισαγγελική παρέμβαση για τις φονικές πλημμύρες

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την ώρα που η Αγία Πελαγία θρηνεί και μετράει τις πληγές της. Τι θα διερευνηθεί.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ηρακλείου προκάλεσε η καταστροφική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, όπου το περασμένο Σάββατο χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.

Το πρωί, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου Θανάσης Γαλήνας παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την φονική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία του δήμου Μαλεβιζίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαλήνας ζητεί να διερευνηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου αν προκύπτουν ευθύνες από αμέλεια: 1) για τη διπλή ανθρωποκτονία, 2) για σωματικές βλάβες και 3) για πλημμύρα.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Κρήτη την επιχορήγηση δικαιούνται βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οπως έγινε γνωστό η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα.

Η Χ. Καφαντάρη, αναπλ. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής δυτικής Αθήνας και αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε: «Μία ακόμη φυσική καταστροφή έλαβε χώρα πρόσφατα, στην Αγ. Πελαγία της Κρήτης. Μια προαναγγελθείσα κακοκαιρία έφερε δυστυχώς αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα, ενώ είχαμε και δύο θύματα. Δυστυχώς τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα για το «επιτελικό» κράτος και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Κλιματική Αλλαγή δείχνει πλέον τα «δόντια» της, όλο και πιο συχνά. Δηλώσεις, εξαγγελίες και επιστημονικά συνέδρια, δεν αρκούν. Απαιτούνται συστηματικές πολιτικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ, συντονισμός αρμόδιων υπουργείων και φορέων, έργα υποδομών -αντιπλημμυρικά, ανάλογα των σύγχρονων δεδομένων και αναγκών. Όταν η διεθνής Κοινότητα υπό τον ΟΗΕ «αφιερώνει» την φετινή COP 27( θα γίνει στην Αίγυπτο το Νοέμβρη), στη προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τις απαιτούμενες πολιτικές, στην Ελλάδα τι γίνεται με τα σχέδια προσαρμογής? Τι έργα γίνονται στις ευάλωτες περιοχές, πόσο θωρακισμένες κλιματικά είναι οι ακτογραμμές της Πατρίδας μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη τρωτότητα. Σημειώνουμε δε, ότι το πολυδιαφημιζόμενο 112 δεν λειτούργησε εν προκειμένω. Η Πολιτεία οφείλει με την κήρυξη της περιοχής σε «κατάσταση έκτακτής ανάγκης» να προχωρήσει άμεσα σε πολιτικές ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ( βασικό στάδιο της Πολιτικής Προστασίας), να στηρίξει τους πληγέντες και να προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα υποδομών. Να θωρακίσουμε επιτέλους την Πατρίδα μας και τον παράκτιο χώρο μας απέναντι στους κινδύνους, που συνεπάγεται η Κλιματική Αλλαγή . Δεν δικαιολογούνται πλέον καθυστερήσεις».

