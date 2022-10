Οικονομία

ΕΡΓΑΝΗ - Ισοζύγιο απασχόλησης: εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερες οι προσλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

τι δέιχνουν τα στοιχεία για το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης, με τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις, για το πρώτο 9μηνο του έτους και ειδικά για τον Σεπτέμβριο.

Θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ενώ, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.997.674 (1.139.696 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 857.978 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεάμηνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας.

Τον Σεπτέμβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 343.166, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 316.928 (131.312 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη

Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: οι ελληνικές θέσεις για τα μέτρα