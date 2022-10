Life

VICE SPECIALS: Τα “Πολύχρωμα” Παιδιά που Πληγώνουμε (εικόνες)

Ακόμη μια εξόχως ενδιαφέρουσα έρευνα του ελληνικού γραφείου του VICE, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 00:45, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Τα “Πολύχρωμα” Παιδιά που Πληγώνουμε».

Το VICE ανοίγει την πόρτα του σχολείου και ερευνά πόσο συμπεριληπτικό είναι στα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αναζητά απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: τι αναφέρουν τα βιβλία για τα θέματα αυτά, πώς διαχειρίζεται η σχολική κοινότητα τα θέματα μπούλινγκ που τις περισσότερες φορές έχουν σχέση με την ομοφοβία, αλλά και πόσο βοηθά η ενημέρωση στην εξάλειψη των προκαταλήψεων.

Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος συνομίλησε με παιδιά που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και που περιγράφουν τις εμπειρίες τις οποίες βίωσαν σχετικά πρόσφατα στα σχολικά θρανία: Περιστατικά ακραίου μπούλινγκ, αλλά και ιστορίες αποδοχής.

Εμπειρίες με καθηγητές που στάθηκαν στο πλευρό τους, αλλά και καθηγητές που δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους. Τέλος, εξηγούν πώς είναι να πηγαίνεις σε ένα σχολείο που δεν σε συμπεριλαμβάνει.

Γονείς παιδιών που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, εξηγούν πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να ξεπεράσουν τις δικές τους φοβίες και τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και ότι όλο αυτό αξίζει γιατί ήταν σημαντικό να σταθούν στο πλευρό των παιδιών τους με αποδοχή και κατανόηση.

Η Στέλλα Μπελιά, νηπιαγωγός και πρόεδρος των οικογενειών «Ουράνιο Τόξο», εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να ξεκινά η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παιδιών από το νηπιαγωγείο, καθώς και πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εκπαιδευτεί συστηματικά για τα ζητήματα αυτά.

Ο Πέτρος Σαπουντζάκης, δάσκαλος και εκπρόσωπος της οργάνωσης «Πολύχρωμο Σχολείο», τονίζει ότι το μπούλινγκ ξεκινά από το Δημοτικό και παίρνει πολλές μορφές. Εξηγεί πόσο σημαντικό είναι το ελληνικό σχολείο να προχωρήσει, να είναι και να φαίνεται συμπεριληπτικό, γιατί αλλιώς είναι σαν να μην θέλουμε ευτυχισμένους ανθρώπους.

Ο Μιχάλης Σακελλαρίου, καθηγητής - ακτιβιστής της οργάνωσης «Rainbow Seniors», δίνει μια άλλη οπτική για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ, καλλιεργώντας ένα αποτρεπτικό κλίμα με συνεχείς δράσεις και ενημερώσεις των παιδιών.

Στο VICE μιλά και η Ρηνιώ Συμεωνίδου, ακτιβίστρια και γενική γραμματέας του Συλλόγου «Intersex Greece», εκπροσωπώντας ένα κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τα intersex άτομα, που είναι αναγκασμένα με το σημερινό σύστημα να παραμένουν αόρατα.

Από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπούλου, από την «Color Youth», αποτυπώνει το ακραίο, πολλές φορές, ομοφοβικό κλίμα που καταγράφει η έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει.

Τέλος, όλοι επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή, όπως υπογραμμίζουν, «όσο αυξάνεται η γνώση μειώνεται ο φόβος, και όσο μειώνεται ο φόβος τόσο αυξάνεται η συμπερίληψη».

VICE SPECIALS – Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 00:45, στον ΑΝΤ1.

Παραγωγή: Ανδρέας Μπούσιος

Σκηνοθεσία: Κωστής Παπαδάκης

Οπερατέρ: Κωστής Παπαδάκης, Θοδωρής Ποπέσκου, Δημήτρης Παπαγγελής

Ηχοληψία: Βασίλης Αθανασάς

Μοντάζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

