Πολιτισμός

Eurovision 2023: Με Andrew Lambrou η Κύπρος στο Λίβερπουλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι Andrew Lambrou που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Οι προετοιμασίες για τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο στο Λίβερπουλ έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα η Κύπρος ανακοίνωσε τον εκπρόσωπό της.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΡΙΚ, έκανε γνωστό στο κοινό πως ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2023 είναι ο Andrew Lambrou.

Ο Andrew Lambrou είναι 24 χρονών. Γεννήθηκε στην Αυστραλία από Κύπριους γονείς από την Αθηαίνου στη Λεμεσό και το χωριό Κάθηκας στη Πάφο. Τραγουδιστής αλλά και συνθέτης διαμένει μόνιμα και εργάζεται στο Σύδνεϋ.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ:

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε με την Panik Records και σε συνεργασία με την City Pop Records Αυστραλίας, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από τον Κυπριακής καταγωγής, δημοφιλή τραγουδιστή Andrew Lambrou, που εκπροσωπείται από την Saiko Management της Νέας Υόρκης. Όπως έχει πρόσφατα ανακοινωθεί, ο διαγωνισμός του 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου τον προσεχή Μάιο.

Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: 55χρονος ζει στην απόλυτη φτώχεια (σκληρές εικόνες)

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι καλές ημέρες (βίντεο)