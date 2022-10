Κοινωνία

Ναρκωτικά: Bαλίτσα “έκρυβε” 2 κιλά κοκαΐνη (εικόνες)

Πως εντοπίστηκε η ποσότητα των ναρκωτικών στο αεροδρόμιο ¨Ελευθέριος Βενιζέλος". Σε ποιο σημείο της αποσκευής την είχε κρύψει ο 58χρονος.

Συνελήφθη, χθες, Κυριακή 16 Οκτωβρίου, στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 58χρονος Βραζιλιάνος, κατηγορούμενος για εισαγωγή ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι ο αλλοδαπός αφίχθη στη χώρα μας, μέσω της Ντόχα, προερχόμενος από το Σάο Πάολο.

Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κατείχε δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 2 κιλών και 30 γραμμαρίων, τις οποίες είχε κρύψει ανάμεσα στα τοιχώματα της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

