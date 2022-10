Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Καλείται σε απολογία για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου καλείται σε απολογία στο πλαίσιο της έρευνας για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, Μαλένας και Ίριδας.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή.

Σύμφωνα με το δικηγόρο της Αλέξη Κούγια, η 33χρονη αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, ώστε να λάβει γνώση των στοιχείων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της ανάκρισης και να προετοιμάσει την απολογία της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών έχει ήδη παραπεμφθεί να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την υπόθεση θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: 55χρονος ζει στην απόλυτη φτώχεια (σκληρές εικόνες)

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι καλές ημέρες (βίντεο)