Life

“The 2Night Show”: δύο καλεσμένοι και αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο από τους πρωταγωνιστές των κωμικών σειρών του ΑΝΤ1 θα βρίσκονται απόψε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος θα τιμήσει τη μνήμη του Ολυμπιονίκη μας.

Απόψε στις 23:30 στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Βασιλική Ανδρίτσου. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια, αναφέρεται στις σπουδές στη Θεολογία, την οποία εγκατέλειψε για χάρη της υποκριτικής, αλλά και στον μεγάλο της έρωτα για τον… Μπρους Λι.

Γιατί την αποκαλούσαν «Ρομπέν των Δασών» στη δραματική σχολή; Πώς αντέδρασε όταν την προειδοποίησαν ότι θα μπει στη «μαύρη λίστα» του καλλιτεχνικού χώρου, λόγω της ευθύτητάς της; Ποια είναι η τοποθέτησή της για το ελληνικό #MeToo;

Επίσης, μιλάει για τη συνειδητή απουσία της από την τηλεόραση λόγω της μητρότητας, αλλά και για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Νίκο Συμεωνίδη, στη σειρά «Κόκκινο Δωμάτιο». Τέλος, περιγράφει πώς βίωσε την τηλεοπτική της επιστροφή με τη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας», όπου και πρωταγωνιστεί, και αποκαλύπτει τους λόγους, για τους οποίους είχε τρακ στο πρώτο γύρισμα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιάννης Δρακόπουλος. Ποιος είναι αυτός ο «Παπαδόπουλος» που αναστατώνει τις δύο οικογένειες, με τα καμώματά του, στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;

Ο ταλαντούχος ηθοποιός θυμάται τα εφηβικά του χρόνια, αναφέρεται στις σπουδές του στο Πολυτεχνείο, αλλά και στη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να είναι θεατής μιας παράστασης, αλλά να βρίσκεται ο ίδιος στο σανίδι.

Γιατί θεωρεί τον εαυτό του ψώνιο; Πόσο αυστηρές είναι μαζί του οι κόρες του, όταν τον βλέπουν στο θέατρο ή στην τηλεόραση;

Τέλος, αποκαλύπτει πώς καταφέρνει να αποσυντονίζει, με γκριμάτσες, τους συναδέλφους του στα γυρίσματα της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θέλοντας να τιμήσει τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, τον Αργυρό Ολυμπιονίκη που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, θα προβάλλει ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Η απολογία της μάνας και τριών συλληφθέντων για βιασμό της ανήλικης

Revenge porn – πρώην παίκτρια reality: Ποινές φυλάκισης για τους κατηγορούμενους

Δίκη Χρυσής Αυγής - Πλεύρης: ναζιστικός χαιρετισμός με τον Μεταξά... ανά χείρας (εικόνες)