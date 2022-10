Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Κόντρα ΥΠΕΝ - αντιπολίτευσης για τις ΑΠΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για "ρουσφέτια" κατηγορούν την κυβέρνηση κόμματα της αντιπολίτευσης. Η απάντηση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αναλυτική απάντηση σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «είναι κρίμα και ντροπή, αυτοί που θα έπρεπε να απολογούνται για την ανυπαρξία πολιτικής για τις ΑΠΕ επί των ημερών τους, με θράσος επιχειρούν να παραστήσουν τους κατηγόρους».

Το ΥΠΕΝ αναφέρει ακόμη τα εξής:

«Αυτοί που κατέστρεψαν τον τομέα των ΑΠΕ και χρεώνουν την Ελλάδα με δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, τα οποία πληρώνουμε εμείς σήμερα, επειδή εκείνοι επί των ημερών τους δεν είχαν κατασκευάσει ΑΠΕ έγκαιρα, αντί αυτοκριτικής κουνούν σήμερα το δάκτυλο. Το 2015, η μόνη δραστηριότητα της τότε κυβέρνησης, ήταν η εγκατάσταση μόλις ενός (1) μεγαβάτ στα φωτοβολταϊκά, το 2016 δεν βελτιώθηκε κι εγκατέστησε άλλο ένα (1) μεγαβάτ ενώ το 2017 πήρε… μπρος κι εγκατέστησε έξι (6) μεγαβάτ (στην τριετία 2019-2022 εγκαταστάθηκαν 2.293 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών).

Ως προς τα σαθρά ερωτήματα όσων εγκλημάτησαν στον τομέα των ΑΠΕ, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Στην κοινή υπουργική απόφαση υπάρχουν κριτήρια για την έκδοση προσφορών σύνδεσης, που επιλέχτηκαν με απόλυτη διαφάνεια, και για κάθε κριτήριο υπάρχει αντίστοιχο αιτιολογικό. Είναι προφανές ότι το βάρος πέφτει στις μεγάλες μονάδες ΑΠΕ για λόγους που μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, που δεν έχει κομματικές παρωπίδες: Διότι τα τελευταία χρόνια προέκυψε ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ, συνεπώς έπρεπε να επισπεύσουμε την εγκατάστασή τους και την παραγωγή σε σύντομο χρόνο.

Κριτήριο επίσης είναι η γεωγραφική διασπορά, ώστε να υπάρχουν μονάδες ΑΠΕ σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και να διαμοιραστεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος. Ειδικότερα, μεριμνούμε για περιοχές όπου συντελείται απολιγνιτοποίηση, καθώς τα μεγάλα έργα έχουν ανταποδοτικά οφέλη κι αποφέρουν έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμα, σκοπός της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει τη βιομηχανία για πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας μέσω PPA με μονάδες ΑΠΕ, και να συνδυάσει έργα ΑΠΕ με αποθήκευση για την βέλτιστη διαχείριση της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Έχουμε εξηγήσει σε κάθε ευκαιρία, ότι προτεραιότητά μας είναι πλέον τα μεγάλα έργα, λόγω της συγκυρίας που επιβάλλει η ενεργειακή κρίση από τη μια, και η έκρηξη του επενδυτικού ενδιαφέροντος για ΑΠΕ από την άλλη. Ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για την απορρόφηση κατά το δυνατόν περισσότερων ΑΠΕ στο μέλλον, αυξάνεται ταχέως κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, μέσω των επενδύσεων που γίνονται για τις διασυνδέσεις νησιών και την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου στην ηπειρωτική Ελλάδα (για αυτό μιλάμε για δυνατότητα απορρόφησης 28 GW ΑΠΕ έως το 2030).

Επομένως, αυτό που απαιτείται σε αυτή την συγκυρία είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από έργα και επενδυτές που έχουν όντως την δυνατότητα και την βούληση να προχωρήσουν σε υλοποίηση των έργων τους. Για το σκοπό αυτό, ήδη ετοιμάζουμε νομοθετική πρωτοβουλία για την αυστηροποίηση των χρόνων που οι επενδυτές θα έχουν στην κατοχή τους τον ηλεκτρικό χώρο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ταχύτατα τους στόχους ενεργειακής απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία, δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει ότι οι προσφορές σύνδεσης καταλήγουν σε επενδυτές με την δυνατότητα έγκαιρης υλοποίησης. Γι' αυτό και η υπουργική απόφαση αποσκοπεί στο να οργανώσει βέλτιστα την διαχείριση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.

Ως προς τη δημοσίευση έργων, οι αρμόδιοι διαχειριστές αναρτούν τακτικά ανακοινώσεις σχετικά με τα πλήρη αιτήματα για έκδοση οριστικής προσφοράς σΣύνδεσης. Ως προς την ανάρτηση των λιστών που αφορούν στην υπαγωγή των σταθμών σε ομάδες και υποομάδες προτεραιότητας σε σχέση με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι διαχειριστές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσίευσης, όταν οριστικοποιηθούν οι σχετικές δηλώσεις αποδοχής των προσφορών από τους υποψήφιους παραγωγούς.

Τέλος, η κυβέρνηση ενισχύει στην πράξη την ενεργειακή δημοκρατία, καθώς δημιουργεί ειδικό χώρο 2,5 GW σε όλη την Ελλάδα, που αφορά σε 250.000 μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 10 kW σε στέγες κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που θα καταναλώνουν δωρεάν τη δική τους ενέργεια, όπως εξήγγειλε πρόσφατα στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στηρίζουμε και προωθούμε τις ενεργειακές κοινότητες στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, δίνοντας προτεραιότητα σε όλη την κλίμακα του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό βεβαίως δεν αλλάζει την επιταγή της συγκυρίας για μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ λόγω του ενεργειακού πολέμου στην Ευρώπη, άρα πρόταξη των ώριμων μεγάλων έργων σύμφωνα με τα απολύτως διαφανή κριτήρια που θέτει η σχετική ΚΥΑ».

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να προωθούν τις ΑΠΕ, κάνουν ρουσφέτια

Της απάντησης του ΥΠΕΝ είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία ανέφερε :«Την ώρα που η ενεργειακή κρίση και οι επιλογές Μητσοτάκη για βίαιη απολιγνιτοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έχουν φέρει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης στην ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση αντί να προωθεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάνει ρουσφέτια με φωτογραφικές διατάξεις σε ημέτερους». «Αντί εδώ και 3 χρόνια να αναβαθμίσει το ηλεκτρικό δίκτυο, να προχωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της αποθήκευσης, να ενισχύσει τις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση, οδήγησε σε βραχυκύκλωμα και τις ΑΠΕ και τώρα κάνει ρουσφέτια, αλλάζοντας ακόμα και τον όρο της χρονικής προτεραιότητας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει:

«Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να πανηγυρίζει για την ηλεκτροδότηση της χώρας για 5 ώρες αποκλειστικά με ”πράσινη ενέργεια” την περασμένη Παρασκευή, οφείλει να απαντήσει στις διαρκώς αυξανόμενες καταγγελίες για την αδιαφανή αλλαγή της προτεραιοποίησης των έργων ΑΠΕ που παίρνουν δεσμευτικούς όρους σύνδεσης στο δίκτυο». «Εκατοντάδες επενδυτές, ακόμα και ενεργειακοί κολοσσοί από το εξωτερικό, κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφάνεια και φωτογραφικές διατάξεις που αφήνουν εκτός δικτύου ώριμες επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε ΑΠΕ, οι οποίες θα μπορούν με την ολοκλήρωσή τους να μειώσουν την τιμή στο παραγόμενο ρεύμα, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

«Με ποια κριτήρια καθορίστηκαν από την απόφαση του κ. Σκρέκα οι αυθαίρετοι όροι για προτεραιότητα στη σύνδεση με το δίκτυο, η οποία νοθεύει τον ανταγωνισμό και καταργεί τον κανόνα χρονικής προτεραιότητας, ερχόμενη σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού; Για ποιο λόγο στο νέο πλαίσιο Σκρέκα ανατρέπεται η σειρά που είχαν τα έργα με το προηγούμενο καθεστώς, με αποτέλεσμα έργα που ήταν ήδη ψηλά στη σειρά προτεραιότητας για Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, τώρα θα ενταχθούν στην τελευταία κατηγορία προτεραιότητας; Γιατί δεν δημοσιεύονται, ως οφείλουν, τα έργα που παίρνουν όρους σύνδεσης με την απόφαση Σκρέκα, ώστε να μπορούν όλοι οι επενδυτές να έχουν πρόσβαση στους δεσμευτικούς όρους όλων των έργων; Αυτό είναι το φιλοεπενδυτικό πλαίσιο που ευαγγελιζόταν η ΝΔ προεκλογικά; Να πετάει εκτός δικτύου εκατοντάδες μικροεπενδυτές αλλά ακόμα και κολοσσούς από το εξωτερικό που σκέφτονται πλέον ακόμα και αποχώρηση από την Ελλάδα, για να μοιράσουν το ηλεκτρικό δίκτυο - και έναντι ποιου άραγε ανταλλάγματος - στους χορηγούς του κ. Μητσοτάκη;».

«Περιμένουμε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αλλά και στην ερώτηση που έχουν καταθέσει στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς και την άμεση κατάργηση της υπουργικής απόφασης για τα ρουσφέτια του κ. Σκρέκα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Γαϊτάνης σε ΣΥΡΙΖΑ: Το ποιος τελικά εξυπηρετεί συμφέροντα, το λένε τα δεδομένα

O εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης απαντά στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική βραχυκυκλώματος και ρουσφετιού στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αντί να προωθούμε ΑΠΕ για μειώσεις τιμών, κάνουμε ρουσφέτια» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, και παραθέτει στοιχεία σημειώνοντας τα εξής:

«Για να δούμε την προώθηση ΑΠΕ από κάθε κυβέρνηση. 2015-2018: 977 MW, 2019-2022: 4741 MW. Το ποιος τελικά εξυπηρετεί συμφέροντα και οδήγησε τις ΑΠΕ σε βραχυκύκλωμα το λένε τα πραγματικά δεδομένα», απαντά με τη σύντομη ανάρτησή του ο Τάσος Γαϊτάνης στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί πρόκλησης βραχυκυκλώματος στην πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα.»

Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αντί να προωθούμε ΑΠΕ για μειώσεις τιμών, κάνουμε ρουσφέτια. Για να δούμε την προώθηση ΑΠΕ από κάθε κυβέρνηση. 2015-2018: 977 MW, 2019-2022: 4741 MW

Το ποιος τελικά εξυπηρετεί συμφέροντα και οδήγησε τις ΑΠΕ σε βραχυκύκλωμα το λένε τα πραγματικά δεδομένα — Tasos Gaitanis (@tasosgaitanis) October 17, 2022

Ανδρουλάκης: Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να μεταβάλλεται από πελατειακές νοοτροπίες

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη», τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ότι «η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρισμού πρέπει να είναι ισότιμη και με διαφάνεια», ενώ επέκρινε τις πρακτικές της κυβέρνησης της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «πελατειακές νοοτροπίες».



Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη



«Από τον Αύγουστο επισημάναμε ως ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ότι η Υπουργική Απόφαση του κ. Σκρέκα, που πέρασε βιαστικά παραμονή Δεκαπενταύγουστου, αντιμετωπίζει με όρους πελατειακούς τις επενδύσεις σε ΑΠΕ για τα επόμενα χρόνια, υποθηκεύοντας το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρισμού πρέπει να είναι ισότιμη και με διαφάνεια. Όχι να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική περιουσία της Κυβέρνησης προς διάθεση στα μεγάλα συμφέροντα, που θέλει κάθε φορά να εξυπηρετήσει. Στερεί τον ελάχιστο εναπομείναντα χώρο ΑΠΕ στο δίκτυο από τις ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων και μεταποιητών, το μοναδικό τους «όπλο» να σταθούν όρθιοι μέσα στην ενεργειακή κρίση. Ακυρώνει στην πράξη και τα οικιακά φωτοβολταϊκά στις στέγες, ένα απαραίτητο μέτρο για την προστασία των πιο ευάλωτων.

Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όχι πελατειακές νοοτροπίες να τη μεταβάλουν σε ευκαιρία εξυπηρέτησης συμφερόντων, όπως πράττει η Κυβέρνηση της ΝΔ».

Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όχι πελατειακές νοοτροπίες να τη μεταβάλουν σε ευκαιρία εξυπηρέτησης συμφερόντων, όπως πράττει η Κυβέρνηση της ΝΔ. pic.twitter.com/sItgWYE38u

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) October 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: Αδιάντροπη και απερίσκεπτη η Ελλάδα

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθή αθλήτρια, ενώ έδινε μάχη για την ζωή του