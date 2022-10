Κοινωνία

Μετρό - Πανόρμου: Τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό

Εκκενώθηκε ο σταθμός. Πυροτεχνουργοί έσπευσαν στο σημείο.



Στην εκκένωση του σταθμού Πανόρμου της γραμμής 3 του μετρό προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Άγνωστος τηλεφώνησε και είπε ότι έχουν τοποθετήσει βόμβα στο σταθμό του μετρό και θα εκραγεί σε 35 λεπτά

Αστυνομικοί προχώρησαν στην εκκένωση του σταθμού, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί και με σκύλο ανιχνευτή για έρευνα.

