Βοτανικός: Οι μεταφορικές εταιρείες “μετακομίζουν” στην Φυλή

Χαιρετισμός στην τελετή υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου Φυλής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρέστη σήμερα και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και του Δήμου Φυλής για τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Θανάσης Μπούρας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος και ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Ευάγγελος Λιάκος.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που ως Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων έρχομαι για δεύτερη φορά επί θητείας μου στον Δήμο Φυλής για ένα σπουδαίο έργο, την ωρίμανση του οποίου χρηματοδοτήσαμε και θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ: τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων που με τη μόχλευση θα υπερβούν το 1 δις ευρώ δημιουργώντας 2.800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και ισάριθμες κατά την λειτουργία του. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει τελείως και την περιοχή της Φυλής αλλά και τον Ελαιώνα.

Αντίθετα, με τον Ελαιώνα που είναι όλα ατάκτως ερριμμένα, εδώ στη Φυλή θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος λειτουργικός και πράσινος χώρος, με ψηφιακές υπηρεσίες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Δήμος Φυλής θα έχει τεράστια έσοδα, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση από το έργο. Άρα, θα έχει τεράστια αναβάθμιση και η περιοχή.

Εκτελέσαμε την εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσουμε βάρος στη Δυτική Αττική αποδεικνύοντας ότι είναι ψευδή όσα μας κατηγορούν ότι τάχα είμαστε μία κυβέρνηση που ασχολούμαστε μόνο με την ελίτ.

Εμείς είμαστε με τους Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους και η Δυτική Αττική αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή της θητείας μου έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ενασχόλησής μου.

Διότι πιστεύω πάρα πολύ ότι οι πολίτες της Δυτικής Αττικής αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται ακόμη ένα καθοριστικό βήμα με το συγκεκριμένο έργο μετά το ενεργειακό πάρκο που δρομολογήσαμε ήδη στο ΧΥΤΑ».

