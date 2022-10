Πολιτική

Τούρκος για “Γαλάζια Πατρίδα”: Οι προϋποθέσεις κυριαρχίας Χίου και Ψαρά έχουν αρθεί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσιάζοντας δορυφορικές λήψεις από τη Χίο και τα Ψαρά, ο Τζιχάντ Γιαϊτζί, αναπτύσσει τη θεωρία του.

Σε ανάρτηση λογαριασμό TurkDegs στο Twitter που διαχειρίζεται ο γνωστός ακραίος θεωρητικός της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ Τζιχάντ Γιαϊτζί δημοσιεύει υλικό ασαφούς προέλευσης (ξεχωρίζουν οι ενδείξεις “NOAA US NAVY NGA GEBCO”, και της TerraMetrics, αλλά και η ένδειξη GoogleEarth) το οποίο παρουσιάζει δορυφορικές λεπτομερείς λήψεις από τοποθεσίες σε Ψαρά και Χίο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Γιαϊτζί, αναφέρει στην ανάρτησή του:

Σε Χίο και Ψαρά το καθεστώς στρατιωτικοποίησης έχει παραβιαστεί

στη Χίο: Ένας στρατιωτικός λιμένας πολλαπλών χρήσεων και 24 στρατιωτικές βάσεις

Στα Ψαρά, νησί 458 κατοίκων, μία στρατιωτική βάση και ένα ραντάρ

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραχωρήθηκε η κυριαρχία αυτών των νησιών έχουν αρθεί

??Gayri Askeri Statusu Bozulan Sak?z ve Ipsara Adalar?



??Sak?z Adas?'nda;



??1 cok amacl? askeri liman,



??24 askeri us,



??458 kisinin yasad?g? Ipsara'da ise 1 askeri us ve askeri radar konuslu!



??Bu adalar?n egemenlik devir sart? ortadan kalkm?s durumda; pic.twitter.com/qFiyMz4nRA — TURK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) October 15, 2022

Η απόσταση της Χίου, με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, από την Τουρκία είναι 3 μίλια ή 6 χιλιόμετρα. Η απόσταση της Χίου από την ελληνική ενδοχώρα είναι 84 ναυτικά μίλια ή 156 χιλιόμετρα. Η Χίος, όπου ζουν 53 χιλιάδες άνθρωποι, διαθέτει 24 στρατιωτικές βάσεις, 5 ραντάρ και 1 στρατιωτικό λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Το νησί Ψαρά, με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, απέχει 41 ναυτικά μίλια (76 χιλιόμετρα) από την Τουρκία. Η απόσταση των Ψαρών από την ελληνική ηπειρωτική χώρα είναι 73 ναυτικά μίλια ή 135 χιλιόμετρα. Υπάρχει 1 στρατιωτική βάση και 1 ραντάρ στο νησί Ψαρά, όπου διαμένουν 458 άνθρωποι».