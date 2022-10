Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Ποινική έρευνα για το αν έχουν υποστεί σεξουαλική βία τα αδέλφια της

Ο Εισαγγελέας έδωσε παραγγελία στις κοινωνικές υπηρεσίες να διενεργήσουν λεπτομερή έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση.



Εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τα αδέλφια της 12χρονης να έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος.

Εν τω μεταξύ, στέγη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν βρει τα έξι ανήλικα αδέρφια της οικογένειας της 12χρονης, σε εφαρμογή της αρχής του Οργανισμού να να μη χωρίζονται τα αδέρφια, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκονται.