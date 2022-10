Κόσμος

Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία (εικόνες)

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυόροφο κτήριο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τις τοπικές αρχές, οι νεκροί είναι τέσσερις από τη συντριβή του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους στην πολυκατοικία. Άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe — ???????English (@TpyxaNews) October 17, 2022

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi -34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίφη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροσκάφους εξαπλώθηκε σε μια ζώνη περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

BREAKING: Military plane crashes into apartment building in Yeysk, Russia pic.twitter.com/FFP2XUc13b

— BNO News (@BNONews) October 17, 2022





