Ελληνοτουρκικά - Τσελίκ: Ο Μητσοτάκης μιλά σαν κυβερνήτης άλλων χωρών

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας.



«Ο Μητσοτάκης μιλάει σαν κυβερνήτης άλλων χωρών και ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ σαν κομισάριος», ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ. Μάλιστα είπε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι σαν να ήρθε για να ‘ιδιωτικοποιήσει’ την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ επανέλαβε το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΡ, ο Ομέρ Τσελίκ είπε: «Είμαστε η πλευρά που κάνει βήματα προς την ομαλοποίηση. Βλέπουμε ωστόσο ότι η δυσπεψία προέρχεται από την αντίθετη πλευρά. Το να είσαι στρατιωτικός είναι τρόπος ζωής, όχι απλώς επάγγελμα. Το να έχει η Ελλάδα τέτοιους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, που κάνουν παιδαριώδεις δηλώσεις που μιλούν με ψυχολογία εφήβου, πρέπει να ανησυχεί την Ελλάδα όχι εμάς. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτοί που διορίστηκαν αρχηγοί ΓΕΕΘΑ δεν έχουν το βάρος για να σηκώσουν αυτές τις θέσεις. Θέλουν να κάνουν σόου για να απευθυνθούν στην ακροδεξιά εντός της ελληνικής εσωτερικής πολιτικής. Εδώ η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες. Κάνουν μπάρμπεκιου στα νησιά και μιλούν κατά της Τουρκίας. Παιδαριώδεις συμπεριφορές».

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση λέει ‘μετατρέψατε ολόκληρη την Ελλάδα σε βάση άλλων κρατών’. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει συνδέσει την ασφάλεια της χώρας της με άλλες χώρες. Ο Μητσοτάκης σαν να ήρθε για να ιδιωτικοποιήσει την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης μιλάει σαν κυβερνήτης άλλων χωρών. Κι ο Έλληνας αρχηγός του ΓΕΕΘΑ σαν κομισάριος».

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ είπε ακόμη ότι «αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν με διπλωματία. Εάν τα ελληνικά αεροπλάνα σταματήσουν να παρενοχλούν και εάν σταματήσουν να εξοπλίζουν τα νησιά, εάν σταματήσουν να θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, ένα σημαντικό μέρος της έντασης θα μειωθεί».

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ακόμη ότι «επιδεικνύουν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία λέγοντας ‘έχουμε την υποστήριξη των δυτικών χωρών, αγοράζουμε τεθωρακισμένα οχήματα και αεροπλάνα από αυτές’. Πάντα έτσι ήταν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα, η Τουρκία ήταν δίπλα τους. Έγινε πραξικόπημα στη χώρα τους, οι πολιτικοί τους έφυγαν κι ήρθαν στην Τουρκία. Γίνεται σεισμός, εμείς θα πάμε. Στην οικονομική κρίση, η Τουρκία έτεινε χείρα φιλίας. Όταν οι Έλληνες πολιτικοί μιλούσαν για πώληση νησιών, η Τουρκία χρησιμοποίησε γλώσσα σεβασμού. Κάποιος θέλει να σύρει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Ας σηκώσουν λίγο το κεφάλι τους και να κοιτάξουν τον κόσμο, να δουν τις ικανότητές τους. Η Τουρκία έχει μία πολύ ισχυρή διπλωματική ιστορία. Αν επιδεικνύετε επιθετικότητα, τότε ισχύει το ‘μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα’. Ο πιο έμπιστος συνομιλητής είναι η Τουρκία. Πρόκειται για πολιτικές που ξεπερνούν το μπόι της Ελλάδας και δεν ωφελούν κανέναν».

