ΑΑΔΕ: Τελωνειακοί εντόπισαν όπλα και σφαίρες σε αυτοκίνητο αλλοδαπών

Πού βρήκαν κρυμμένα τα όπλα οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης του Τελωνείου Κήπων.



Έξι πιστόλια διαμετρήματος 9 mm και 200 σφαίρες, καθώς και ένα πτυσσόμενο γκλοπ εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο αλλοδαπών Κουρδικής καταγωγής με Γαλλικά διαβατήρια.

Τα όπλα και οι σφαίρες εντοπίστηκαν στη διάρκεια άσκησης Celbet JCA10 και σε έλεγχο που έκαναν ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης του Τελωνείου Κήπων με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Τα όπλα και οι σφαίρες ήταν κρυμμένα εντός του ταμπλό και της κονσόλας του αυτοκινήτου.

Ακολούθησε σύλληψη, δακτυλοσκόπηση και παραπομπή στη δικαιοσύνη.

