Ειδικό Δικαστήριο - Ξανθός: Η μη ανατιμολόγηση φαρμάκων, η Τουλουπάκη και ο “πολιτικός αντιπερισπασμός”

Στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών που δικάζονται οι Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη κατέθεσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Κατά την σημερινή κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και βουλευτής Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τις αλλαγές που είχαν γίνει στη νομοθεσία στις τιμολογήσεις των φαρμάκων από το 2015 έως και σήμερα, ενώ επισήμανε ότι δεν ζημειώθηκε το Δημόσιο από τη μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων το 2015.

Αναλυτικότερα, κατά την 6η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών που δικάζεται ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η Ελένη Τουλουπάκη, ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι από τις μη ανατιμολογήσεις δεν έχει επέλθει ζημία του Δημοσίου. Επίσης, ο κ. Ξανθός αναφέρε ότι αρμόδιος και υπεύθυνος για τις τιμολογήσεις των φαρμάκων το επίμαχο διάστημα ήταν ο πρώην υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής και διευκρίνισε ότι ο υπουργός Υγείας δεν συμμετέχει στη διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμάκων, καθώς για αυτό υπήρχαν ειδικές επιτροπές και ο υπουργός ουσιαστικά θέτει μόνο την υπογραφή του.

Σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν η κυρία Τουλουπάκη είχε σχέση με τον κ. Κουρουμπλή, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει και προσέθεσε ότι κατά την εκτίμησή του δεν μπορούσε να έχει. Σε άλλη ερώτηση της προέδρου εάν ο κ. Κουρουμπλής μεσολάβησε στην κ. Τουλουπάκη, η απάντηση του μάρτυρα ήταν «όχι», ενώ σε 3η ερώτηση της κυρίας Ηλιοπούλου, εάν η κυρία Τουλουπάκη ήθελε να βλάψει ή να ωφελήσει κάποιον ή τις φαρμακευτικές εταιρείες, η απάντηση ήταν και πάλι «όχι». Η απάντηση του κ. Ξανθού ήταν αρνητική και στην ερώτηση της προέδρου εάν ο κ. Κουρουμπλής με τη μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων είχε σκοπό να βλάψει το Δημόσιο ή τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι από την πλευρά του κ. Κουρουμπλή, η μη ανατιμολόγηση των φαρμάκων κατά το επίμαχο διάστημα ήταν μια τυπική παράλειψη χωρίς να έχει βλαπτικές επιπτώσεις και διευκρίνισε ότι το πλαίσιο εκείνης της εποχής δεν επέτρεψε τις ανατιμολογήσεις, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το Δημόσιο.

Ακόμα, ο ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι είναι προφανές ότι η υπόθεση που απασχολεί το δικαστήριο αποτελεί πολιτικό αντιπερισπασμό, καθώς η υπόθεση αυτή έχει κλείσει από το έτος 2018 από τη Βουλή, μετά από εκτενή συζήτηση, καθώς υπήρξε πρόταση για εξεταστική επιτροπή και τόνισε ότι «είναι προσβλητικό για τη νοημοσύνη μου οι δύο κατηγορούμενοι να βρίσκονται στη θέση αυτή, είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης».

Τέλος, προηγούμενα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου.

Την Τρίτη θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο κ. Ξανθός.

