Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Μεγάλη νίκη για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική της Super League, καθώς επικράτησε με 2-1, σημειώνοντας την πρώτη εφετινή εκτός έδρας νίκη του και προσπερνώντας τους (πέμπτους πλέον) Πειραιώτες στο βαθμολογικό πίνακα. Το αυτογκόλ του Παπασταθόπουλου στο 8’ και το εξαιρετικό γκολ του Νάρεϊ στο 56’ χάρισαν το μεγάλο «διπλό» στον δικέφαλο του Βορρά που ανέβηκε στην 4η θέση, ισοφάρισε προσωρινά ο Χάμες Ροντρίγκες στο 37’ για τον Ολυμπιακό, που έχασε πολλές ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 2ο λεπτό μέτρησε δύο τελικές με το πλασέ του Ελ Καντουρί που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ και το σουτ του Λύρατζη που πέρασε άουτ, λίγα δευτερόλεπτα μετά.

Η πολύ καλή εκκίνηση του ΠΑΟΚ του έδωσε και το προβάδισμα μόλις στο 8ο λεπτό, όταν από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του νεαρού Τσαούση, ο Παπασταθόπουλος έβαλε λάθος του σώμα του και στην προσπάθειά του να αποκρούσει έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Τζολάκη, κάνοντας το 1-0 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση και μετά το 20λεπτο πήρε τα ηνία του αγώνα, προσεγγίζοντας με περισσότερες αξιώσεις την εστία του ΠΑΟΚ. Στο 24’ ο Γκάρι Ροντρίγκες «πάτησε» την περιοχή αλλά το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Τσαούση, ενώ στο 34’ ο Κοτάρσκι δεν έκανε καλή εκτίμηση της μπάλας στην έξοδο που πραγματοποίησε, αλλά το σουτ του Ρέαμπτσιουκ, απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ.

Η επιθετικότητα του Ολυμπιακού δικαιώθηκε στο 37’ όταν από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ, ο Κοτάρσκι έκανε ξανά κακό υπολογισμό της μπάλας κι ο Χάμες Ροντρίγκες με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1, σημειώνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Στο 41’ ο Χάμες σούταρε δυνατά με τον Κοτάρσκι να αποκρούει δύσκολα και τον Μπακαμπού στην εξέλιξη της φάσης, να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πήρε πάλι περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του και ξαναπήρε το προβάδισμα στο 56’ με τον Νάρεϊ. Από πολύ ωραία κίνηση του Λύρατζη (έμεινε όρθιος παρά την πίεση του Αγκιμπού Καμαρά) και γύρισμα προς τον Νάρεϊ, ο Γερμανός με ένα εντυπωσιακό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Τζολάκη, κάνοντας το 2-1 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός «άγγιξε» την ισοφάριση, όταν ο Γκάρι Ροντρίγκες βρέθηκε στην περιοχή, προσπάθησε να περάσει τον Κοτάρσκι, αλλά το πλασέ του με το αριστερό πέρασε άουτ.

Στο 61’ ο διαιτητής Αντρίς Τρεϊμάνις έδωσε αρχικά πέναλτι όταν σε «γέμισμα» μέσα στην περιοχή ο Ολιβέιρα βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από διεκδίκηση με τους Μπα και Τζολάκη. Ο Λετονός ρέφερι κλήθηκε από τον Πορτογάλο VAR, Zοάο Πινέιρο για να ξαναδεί τη φάση σε on field review κι έπειτα από λίγα λεπτά άλλαξε την απόφασή του (ακυρώνοντας την κίτρινη στον Μπα), μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Στο 78’ από σέντρα του Χουάνγκ, ο Μπακαμπού έχασε τρομερή ευκαιρία καθώς η κεφαλιά του απ’ τη μικρή περιοχή πέρασε άουτ από το δεξί δοκάρι του Κοτάρσκι, ενώ στο 82’ το γύρισμα του Βρουσάι μπλόκαρε σταθερά ο Κροάτης γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Μίτσελ πέρασε στο γήπεδο ότι επιθετικό «όπλο» είχε (και τον Χουάνγκ Ουί-Τζο, μετά τον Ελ Αραμπί), δίπλα στον Μπακαμπού και στο 88’ οι Πειραιώτες απώλεσαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Κονγκολέζου φορ και πλασέ του Ελ Αραμπί, ο Σάστρε επενέβη σωτήρια για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Αραμπί «τσίμπησε» την μπάλα απ' τη σέντρα του Βαλμπουενά, όμως κι αυτή η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Μπα (84’ Χουάνγκ Ουί-Τζο), Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι, Εμβιλά, Αγκιμπού Καμαρά (65’ Μασούρας), Χουάνγκ Ίνμπομ, Χάμες Ροντρίγκες (71’ Βαλμπουενά), Γκάρι Ροντρίγκες (71’ Ελ Αραμπί), Μπακαμπού.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Τσαούσης (70’ λ.τρ. Σάστρε), Ντάντας (90’ λ.τρ. Ντάντας), Κούρτιτς, Αουγκούστο (85’ Φελίπε Σοάρες), Νάρεϊ, Ελ Καντουρί, Ολιβέιρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του ανήμερα των γενεθλίων του

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Ποινική έρευνα για το αν έχουν υποστεί σεξουαλική βία τα αδέλφια της

Βιασμός - ΑΤ Ομόνοιας: Τι είπαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί