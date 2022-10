Αθλητικά

“Χρυσή Μπάλα”: Ο Μπενζεμά κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κέρδισε, με την αξία του, την κορυφαία θέση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη ο Καρίμ Μπενζεμά. Οι υπόλοιποι βραβευθέντες.

Το απόλυτο φαβορί, Καρίμ Μπενζεμά, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και θριάμβευσε στη «Χρυσή Μπάλα», κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη για τη σεζόν 2021-22.

Η σπουδαία πορεία του 34χρονου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, παίρνοντας το βραβείο από τα χέρια του συμπατριώτη του και κάτοχο του τίτλου το 1998, Ζινεντίν Ζιντάν.

Στην τελετή που διοργανώθηκε στο θέατρο Σατελέ στο Παρίσι, ο Μπενζεμά άφησε πίσω του τον Σενεγαλέζο πρωταθλητή Αφρικής Σάντιο Μανέ (Λίβερπουλ), τον οποίο είχε νικήσει στον τελικό του Champions League τον Μάιο (1-0) και τον Βέλγο Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι).

Ο Καρίμ Μπενζεμά πανηγύρισε την πρώτη του «Χρυσή Μπάλα», ενώ έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, μετά τον συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς (2018), που «σπάει» το... μονοπώλιο των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2008.

«Αυτό το έπαθλο που έχω μπροστά μου με κάνει πραγματικά υπερήφανο. Όλη τη δουλειά που έκανα, δεν τα παράτησα ποτέ, ήταν ένα παιδικό όνειρο», ήταν τα πρώτα λόγια του Μπενζεμά, προσθέτοντας:

«Είχα το κίνητρο και είχα δύο πρότυπα στη ζωή μου. Τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Ρονάλντο. Είχα πάντα αυτό το όνειρο στο μυαλό μου. Υπήρξε μια περίοδος που δεν ήμουν στη Εθνική Γαλλίας, αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να δουλεύω σκληρά, δεν τα παράτησα ποτέ.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για το ταξίδι μου. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου. Για να είμαι εδώ σήμερα, πρώτη φορά για μένα, είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου και θα συνεχίσω.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην εθνική ομάδα. Ο προπονητής μου (Κάρλο Αντσελότι), ο πρόεδρος (Φλορεντίνο Πέρεθ) και ο πρόεδρος της Λιόν (Ζαν Μισέλ Ολάς) επίσης. Αυτή η Χρυσή Μπάλα είναι ατομικό βραβείο, αλλά και συλλογικό».

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 44 γκολ σε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις σε μια σεζόν όπου η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι κέρδισε τη La Liga και το UEFA Champions League.

Οι εμφανίσεις του στο Champions League ήταν όλες άκρως πειστικές. Σημείωσε χατ-τρικ στον δεύτερο αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών με την Τσέλσι.

Σκόραρε ξανά στον αποφασιστική δεύτερη αναμέτρηση εναντίον του λονδρέζικου συλλόγου πριν χτυπήσει ξανά τόσο στον πρώτο ημιτελικό όσο και στον δεύτερο εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μπενζεμά έφτασε πιο κοντά στην κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» πέρυσι, όταν τερμάτισε τέταρτος στην ψηφοφορία. Έλαβε 239 βαθμούς που ήταν 374 πίσω από τον νικητή Μέσι.

Ο πέντε φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» Κριστιάνο Ρονάλντο τερμάτισε στην 20η θέση φέτος.

Κορυφαίος σύλλογος για τη σεζόν 2021/2022 αναδείχθηκε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι.

Κορυφαίος σκόρερ ο Λεβαντόφσκι

Ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ για δεύτερη σερί χρονιά, το οποίο έχει πλέον... ονοματεπώνυμο, καθώς μετονομάστηκε σε "Γκερντ Μίλερ", στην τελετή απονομής της "Χρυσής Μπάλας" στο Παρίσι.

Ο 34χρονος επιθετικός, που μεταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι από την Μπάγερν Μονάχου στην Μπαρτσελόνα έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, σημείωσε 57 γκολ σε 56 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2021-2022. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-2021, είχε πετύχει 56 γκολ σε 50 αγώνες.

Στην Μπουντεσλίγκα, την τελευταία του σεζόν με την Μπάγερν, ο Λεβαντόφσκι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 35 γκολ σε 34 αγώνες. Το 2020-2021 τα είχε πάει ακόμα καλύτερα με 41 γκολ σε 29 ματς, ένα παραπάνω από τον θρύλο Γκερντ Μίλερ, ο οποίος είχε το ρεκόρ για μισό αιώνα (από τη σεζόν 1971-1972).

Με τη νέα του ομάδα, την Μπάρτσα, ο Λεβαντόφσκι έχει ήδη 14 γκολ σε 13 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 9 στη La Liga. Ο Πολωνός, ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλός στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, όπου θριάμβευσε η ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά (3-1).

Βραβείο Σόκρατες στον Μανέ

Ο Σενεγαλέζος Σάντιο Μανέ παρέλαβε το βραβείο «Σόκρατες», το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τελετής της "Χρυσής Μπάλας" κι έχει σκοπό να αναδείξει ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε κοινωνικά και φιλανθρωπικά έργα.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Σενεγάλης ανταμείφθηκε για την επένδυσή του στην ανάπτυξη του χωριού του, Μπαμπάλι, στα νότια της χώρας, όπου ενθάρρυνε ιδιαίτερα την ίση πρόσβαση αγοριών και κοριτσιών στο ποδόσφαιρο.

Ο 30χρονος έχει επίσης χρηματοδοτήσει ένα νοσοκομείο και υποσχέθηκε, μετά από έναν γκαλά αγώνα τον Ιούνιο του 2022, να εξοπλίσει το γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού στο Κασαμάνσε με συνθετικό γκαζόν.

Το όνομα του Σόκρατες, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή που πέθανε το 2011 σε ηλικία 57 ετών, το επέλεξε το "France Football" λόγω της συμμετοχής του Βραζιλιάνου διεθνούς μέσου στο διάσημο «Κίνημα της Κορινθιακής Δημοκρατίας», στο οποίο όταν υπήρξε στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1980, η ομάδα της Κορίνθιανς είχε κάνει την τολμηρή επιλογή να υποβάλει όλες τις αποφάσεις του συλλόγου σε ψηφοφορία.

Ο Κουρτουά κορυφαίος τερματοφύλακας

Ο «φύλακας άγγελος» της εστίας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, τιμήθηκε με το βραβείο «Γιασίν», για τον καλύτερο τερματοφύλακα της σεζόν 2021-22, όπως ανακοινώθηκε κατά την τελετή απονομής της "Χρυσής Μπάλας" στο Παρίσι.

Ο Κουρτουά είναι μόλις ο τρίτος αποδέκτης του βραβείου, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2019, γράφοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά των Άλισον Μπέκερ και Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο Βέλγος διεθνής ανταμείφθηκε για μια εξαιρετική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του βραβείου του MVP στον τελικό του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικό ΥΠΕΣ: Η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει τις συστηματικές παράνομες απωθήσεις (εικόνες)

Ενεργειακή κρίση - Τσίπρας: Επιλογή Μητσοτάκη να αφήσει την αισχροκέρδεια ανενόχλητη

Κολωνός - 12χρονη: Με πήγαινε σε οίκο ανοχής και πέρναγαν πέντε άντρες από το δωμάτιο