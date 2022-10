Life

“The 2Night Show” - Ανδρίτσου: Η μητρότητα στα 46, οι “απειλές” και η αφοπλιστική απάντηση (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για την τηλεοπτική της επιστροφή την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Εκτός Υπηρεσίας", την γέννηση της κόρης της και τον μεγάλο της έρωτα για τον... Μπρους Λι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show», τη Βασιλική Ανδρίτσου. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια, αναφέρεται στις σπουδές στη Θεολογία, την οποία εγκατέλειψε για χάρη της υποκριτικής, αλλά και στον μεγάλο της έρωτα για τον… Μπρους Λι.

Γιατί την αποκαλούσαν «Ρομπέν των Δασών» στη δραματική σχολή; Πώς αντέδρασε όταν την προειδοποίησαν ότι θα μπει στη «μαύρη λίστα» του καλλιτεχνικού χώρου, λόγω της ευθύτητάς της; Ποια είναι η τοποθέτησή της για το ελληνικό #MeToo;

Επίσης, μιλάει για τη συνειδητή απουσία της από την τηλεόραση λόγω της μητρότητας, αλλά και για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Νίκο Συμεωνίδη, στη σειρά «Κόκκινο Δωμάτιο». Τέλος, περιγράφει πώς βίωσε την τηλεοπτική της επιστροφή με τη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας», όπου και πρωταγωνιστεί, και αποκαλύπτει τους λόγους, για τους οποίους είχε τρακ στο πρώτο γύρισμα.

«Με φώναζαν Ρομπέν των Δασών γιατί υπερασπιζόμουν το δίκαιο. Ακραία περίπτωση δεν έχει τύχει, αν τύχαινε θα το διευκρίνιζα κι ας μην με αφορούσε. Αλλά έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά αυτά τα χρόνια, μην γελιόμαστε. Όταν είναι κάτι που ξεπερνάει το όριο, εκείνη τη στιγμή θα το διευθετήσω, δεν θα το αφήσω να περάσει. Εγώ δεν ακούω και τα σχόλια. Μια φορά κάποια είχε τολμήσει να μου πει για κάποια εκπομπή, μόλις ξεκινούσα, θα μπεις black list στην τηλεόραση και της είπα εμένα δεν θα μου μιλάς για black list. Δεν φοβάμαι.

Ήμουν ένα πνεύμα ότι θα ακολουθήσω το δίκιο και δεν θα σκύψω το κεφάλι. Αν είναι για να μην μείνω σε αυτήν τη δουλειά, δε θα μείνω. Μου είπε ότι θα μπω σε black list και δεν μπήκα. Κι αν μπεις, θα είναι πολύ εφήμερη.» δήλωσε η Βασιλική Ανδρίτσου.

Μιλώντας για την μητρότητα και την ζωή δίπλα στην οικογένειά της, η ηθοποιός περιέγραψε την στιγμή που κατά την εγκυμοσύνη της, ενημερώθηκε πως θα αποκτήσει κόρη.

«Όταν κάναμε τον υπέρηχο μάθαμε το φύλο του παιδιού εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα έκανα γιο – για κάποιον λόγο το πίστευα από πάντα- αλλά δεν ξέρω γιατί το πίστευα αυτό. Έτσι αφού το ένιωθα τόσο έντονα ήμουν σίγουρη, ο σύζυγός μου ήταν σίγουρος ότι θα ήταν κορίτσι. Όταν πήγαμε και μας είπε ο γιατρός ότι βλέπει κοριτσάκι ο άνδρας μου χάρηκε κι εγώ είπα. “Ε, βέβαια κορίτσι, μα πώς μου είχε κάτσει ότι θα ήταν αγόρι, μα φυσικά κορίτσι θα έχω”. Ξαφνικά με κούμπωσε και αν δεις την κόρη μου είναι κοράκλα», είπε η Βασιλική Ανδρίτσου.

Για τον χαρακτηρισμό της «αυστηρής» σχολίασε: «Είμαι αυστηρή και το ξέρω. Τα αυτονόητα, θέλω να γίνονται. Όταν το αυτονόητο πρέπει να το εξηγήσεις ή πρέπει να πεις πάνω στη δουλειά, “ρε παιδιά γιατί δεν έγινε αυτό;” Εκεί λίγο τα χάνω γιατί ήταν το αυτονόητο. Μπορεί και ο τρόπος έκφρασής μου να ήταν λίγο πιο τσιμπημένος τώρα έχω μαλακώσει λίγο», παραδέχτηκε η ηθοποιός καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

