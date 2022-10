Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Δρακόπουλος: Από το Πολυτεχνείο στο σανίδι (βίντεο)

Ο γνωστός πρωταγωνιστής της σειράς "Ποιος Παπαδόπουλος" μιλάει για τα βήματά του στον χώρο της τηλεόρασης αλλά και για τις αγαπημένες του κόρες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «The 2Night Show», τον Γιάννη Δρακόπουλο.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής της σειράς "Ποιος Παπαδόπουλος" μίλησε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 για τα βήματά του στον χώρο της τηλεόρασης αλλά και για τις αγαπημένες του κόρες.

"Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της δουλειάς μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω κανένα παράπονο. Μου έχουν κάτσει δηλαδή δουλειές οι οποίες λες ότι είναι ωραίες δουλειές στις οποίες πέρασα και καλά, επίσης πάρα πολύ βασικό" δήλωσε για την επαγγελματική του πορεία.

Ο Γιάννης Δρακόπουλος υπήρξε φοιτητής του Πολυτεχνείου αλλά όπως ανέφερε, έμεινε μακριά από την πολιτικοποίηση: "Δεν ήμουν τρελά πολιτικοποιημένος. Είμαι καλλιτέχνης, εμείς οι καλλιτέχνες δεν το κάνουμε αυτό γενικότερα. Όταν λέω ότι είμαι καλλιτέχνης εννοώ ότι είμαι στον κόσμο μου. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι στον κόσμο του, τελείωσε. Μερικές φορές δεν μπορούν να το δεχτούν οι άλλοι".

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μοιράστηκε σημεία του προσωπικού του status περιγράφοντας πώς είναι είσαι χωρισμένος γονιός: "Είμαι χωρισμένος έχω δύο κόρες. Παίζαμε μαζί μπάσκετ, προσπαθούσα δηλαδή γιατί πλέον είναι δύσκολο για μένα πολύ. Τα κορίτσια μου είναι 12 και 14 ετών. Σίγουρα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να είσαι χωρισμένος με παιδιά αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει καλά με την πρώην σύζυγό μου.

Είναι λίγο διαφορετικό επειδή μένουμε πάρα πολύ κοντά, το επιλέξαμε. Τις παίρνω μία φορά την εβδομάδα στάνταρ σπίτι μου. Γενικά προσπαθούμε αν και χωρισμένοι να κρατάμε την οικογένεια. Εάν οι κόρες μου θελήσουν να ασχοληθούν με την υποκριτική, θα το υποστούμε και αυτό. Ακόμα δεν έχουν εκφράσει κάτι τέτοιο, ούτε το εύχομαι".





