Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία (εικόνες)

Ρωσικός πύραυλος σκόρπισε τον θάνατο και τον πανικό στην πόλη Μικολάιφ.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη λιμάνι Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, όπου νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μικολάιφ, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα. Πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα ενός άνδρα από τα ερείπια, σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο υπόγειο του κτιρίου λίγο προτού πέσει ο πύραυλος. Ένας ένοικος δήλωσε ότι ο νεκρός βρισκόταν στο υπόγειο της πτέρυγας που κατέρρευσε όταν επλήγη από τον πύραυλο.

Τοπικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν πύραυλο S 300.

