Πέτρος Δούκας: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο για τον Δήμαρχο Σπάρτης (εικόνες)

Το ατύχημα έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Σπάρτης περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε...

Άγιο είχε ο δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε στο δρόμο, χωρίς εκείνος να προλάβει να το αποφύγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές.

Το ατύχημα έκανε γνωστό ο δήμαρχος με ανάρτησή του στα social media και περιέγραψε τα όσα έζησε

Ευτυχώς, ο ίδιος βγήκε μόνος από το αυτοκίνητό του, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές για τις απαραίτητες ενέργειες. Το ατύχημα έγινε το βράδυ της Τρίτης, στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης – Σπάρτης πριν τον Κλαδά.



Το αγριογούρουνο πετάχτηκε όπως λέει ο Πέτρος Δούκας στην ανάρτησή του, ξαφνικά στο δρόμο και ο ίδιος δεν πρόλαβε να το αποφύγει.

«Συγκρούστηκα με αρκετά ογκώδες (τεράστιο) αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο! Αν και το Σιτροέν μου κυριολεκτικά σμπαραλιάστηκε, ευτυχώς που φορούσα ζώνη και δούλεψαν οι αερόσακοι και σαν από θαύμα δεν έπαθα τίποτα σοβαρό, πέρα από τους πόνους, ζαλάδα και λίγο πυρετό από το άγριο κοπάνημα!

Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον και φυσικά την Τροχαία και την Πυροσβεστική και τους αυτοκινητιστές που σταμάτησαν να βοηθήσουν» αναφέρει ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας.

