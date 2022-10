Life

Τράπερ κρατά κοριτσάκι και τραγουδά "της αρέσουν οι εγκληματίες..." (βίντεο)

Το βίντεο, με τον γνωστό τράπερ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα βίντεο με τον γνωστό τραπερ, Thug Slime, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σάλο.

Στο βίντεο που μεταδίδεται από τη γνωστή πλατφόρμα TikTok, φαίνεται ο τράπερ να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό κορίτσι 10 χρόνων και να τραγουδά μαζί της το τραγουδί "Αληττισσα".

Το εν λόγω τραγούδι έχει προκλητικούς στίχους, όπως "της αρέσουν οι εγκληματίες, βγαίνει έξω μόνο με αλήτες" και προκάλεσε οργή και αντιδράσεις στους χρήστες των social media.

Πηγή βίντεο: Stefanos Damianidis

