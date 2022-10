Πολιτική

Ουκρανία - Οδηγία ΥΠΕΞ στους Έλληνες να εγκαταλείψουν την χώρα

Τι αναφέρεται σε έκτακτη ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης στην εμπόλεμη χώρα.

Να εγκαταλείψουν άμεσα την Ουκρανία, λόγω της ρευστής κατάστασης στην χώρα και των διαρκών πληγμάτων από ρωσικές επιθέσεις, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες, ενώ παράλληλα αποθαρρύνει όσους έχουν σκοπό να ταξιδέψουν οπουδήποτε στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Σημειώνει πάντως ότι η πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο, παραμένει σε λειτουργία, όμως με μειωμένο προσωπικό.

Πριν από λίγες ώρες, ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη λιμάνι Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία.

Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μικολάιφ, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα.

Πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα ενός άνδρα από τα ερείπια, σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

"Δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζει να είναι ρευστή και επισφαλής, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι όσα αναφέρονται στις ανακοινώσεις του από 14 και 22 Φεβρουαρίου 2022, συνεχίζουν να ισχύουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας.

Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από τη χώρα άμεσα.

Συνιστάται επίσης στους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αναχωρήσει ήδη, να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο.

Η Πρεσβεία στο Κίεβο συνεχίζει να λειτουργεί με το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό".

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Πρεσβείας στο Κίεβο είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str, Kyiv 01901, UKRAINE

Τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 44 3630781, 00380 44 3630782

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 00380 73 04 29 453

