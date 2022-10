Παράξενα

Ημαθία: λύκος “περίμενε” ντελιβερά σε κεντρικό δρόμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις σκηνές με τον λύκο να κάνει βόλτες μέσα στην κατοικημένη περιοχή,μοιράστηκε μέσα από βίντεο ο διανομέας.

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά που άγρια ζώα κατεβαίνουν μέσα σε πόλεις προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Ο δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας είχε τροχαίο ατύχημα όταν ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε στο δρόμο, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη φορά ένας λύκος κατέβηκε σε κατοικημένη περιοχή στην Ημαθία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 15 Οκτωβρίου 2022.

Ένας διανομέας, πήγαινε παραγγελία με το αυτοκίνητό του, όταν βρέθηκε στο δρόμο του ένας λύκος. Τις εικόνες αυτές αποτύπωσε σε βίντεο καθώς ο λύκος έκοβε βόλτες στην περιοχή, που ευτυχώς δεν είχε κόσμο εκείνη την ώρα.

Ευτυχώς δεν καταγράφηκε κάποια επίθεση, με το ζώο να φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Δούκας: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο για τον Δήμαρχο Σπάρτης (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: γιατί αλλάζει δικηγόρο ο δολοφόνος της Καρολάιν (βίντεο)

Γαλλία - 12χρονη: σύλληψη άστεγης για βιασμό και δολοφονία του κοριτσιού