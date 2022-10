Οικονομία

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι ημέρες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για όλα τα Ταμεία.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2022 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, το πρόγραμμα πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Δούκας: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο για τον Δήμαρχο Σπάρτης (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: γιατί αλλάζει δικηγόρο ο δολοφόνος της Καρολάιν (βίντεο)

Γαλλία - 12χρονη: σύλληψη άστεγης για βιασμό και δολοφονία του κοριτσιού