Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου λόγω μποφόρ

Μετ΄ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Kανονικά εκτελούνται, από τις 14:00, τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι σήμερα στα πελάγη φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, δεν εκτελέστηκαν τα πρωϊνά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι ενώ κλειστή παραμένει η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

