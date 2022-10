Κόσμος

ΗΠΑ - Κορονοϊός: η κυβέρνηση Τραμπ λογόκρινε πληροφορίες για την πανδημία

Τι δείχνει έρευνα για την απόκρυψη πληροφοριών, προκειμένου να μη χαλάσει το αισιόδοξο αφήγημα του πρώην αμερικανού προέδρου.

Μέλη της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν αυτός βρισκόταν στην προεδρία των ΗΠΑ, εμπόδισαν υγειονομικούς να δώσουν πληροφορίες για την covid-19 προκειμένου να μην χαλάσει το αισιόδοξο αφήγημα του πρώην προέδρου, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Κέντρων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC) δήλωσαν σε ερευνητές ότι μέλη της κυβέρνησης Τραμπ τρομοκράτησαν μέλη του προσωπικού και προσπάθησαν να ξαναγράψουν τις εκθέσεις τους προκειμένου αυτές να εναρμονίζονται με τις δηλώσεις του προέδρου, ο οποίος υποτιμούσε την πανδημία.

Ερευνητές πήραν συνέντευξη από δεκάδες πρώην και νυν αξιωματούχοι των CDC, καθώς και από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, για αυτή την έκθεση των 91 σελίδων που δημοσιεύθηκε από επιτροπή του Κογκρέσου για την κρίση της covid-19.

Η κυβερνητική επιτροπή περιγράφει σε αυτή την έκθεση πώς αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, που διορίστηκαν από τον Τραμπ, προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την εβδομαδιαία επιστημονική επιθεώρηση των CDC, την «Morbidity and Mortality Weekly Report», παρεμβαίνοντας ή λογοκρίνοντας άρθρα τα οποία θεωρούσαν ότι βλάπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι αξιωματούχοι αυτοί προσπάθησαν «να αλλοιώσουν το περιεχόμενο, να αντικρούσουν ή να καθυστερήσουν τη δημοσίευση» 18 από αυτές τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, καθώς και μιας υγειονομικής προειδοποίησης, κάτι το οποίο πέτυχαν πέντε φορές, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική έκθεση.

Η επιτροπή έρευνας «έδειξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρενέβη πολιτικά με πρωτόγνωρο τρόπο στην αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην πανδημία, με αποτέλεσμα να υπονομεύσει τη δημόσια υγεία υπέρ πολιτικών στόχων του πρώην προέδρου», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Δημοκρατικός Τζιμ Κλάιμπερν.

Προηγούμενες εκθέσεις είχαν ήδη αναφερθεί στις απόπειρες της κυβέρνησης Τραμπ να λογοκρίνει υψηλά ιστάμενους υγειονομικούς ή να ασκήσει πιέσεις στην Αμερικανική Υπηρεσία τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προκειμένου να εκδώσει έκτακτη έγκριση για τη χρήση της υδροξυχλωροκίνης. Ο Τραμπ θεωρούσε ότι το φάρμακο αυτό που χρησιμοποιείται κατά της ελονοσίας αποτελεί θεραπεία για την covid-19, παρά τις αποδείξεις περί αντιθέτου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης, χαρακτηρίζοντάς τη κομματική, και δεσμεύθηκαν να διεξαγάγουν δική τους έρευνα αν κερδίσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα του κοινοβουλίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

