“Εκτός Υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, συνεχίζει να ειναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική! Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Ο Νερατζάκης είναι αγνοούμενος και ξαπλωμένος στο κρεβάτι της Σοφίας. Την ίδια ώρα τα δύο χωριά είναι αποφασισμένα, όσο ποτέ, να βρουν τον ένοχο της αρπαγής των οστών και οι τρεις αστυνομικοί ψάχνουν για αποδιοπομπαίο τράγο. Την προσοχή του Μένιου αποσπά το θεατρικό που θα κάνει με τη Λίζα, ώστε να καταφέρει να έρθει πιο κοντά με το απωθημένο του. Την ίδια ώρα και ενώ η πίεση ανεβαίνει, ο Αλέκος βρίσκει τον «ένοχο» στα σκοτεινά κιτάπια της ελληνικής συνωμοσιολογίας. Το σχέδιο είναι τραβηγμένο, αλλά Σοφία και Μένιος συμφωνούν. Παράπλευρη απώλεια ο Νερατζάκης που παρεξηγεί και ξαναζεί το αμαρτωλό παρελθόν του.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/ektosypiresias

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

