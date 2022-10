Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης και η “αλλαγή” (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι συζήτησε με την Μαρία Κορινθίου για συγκεκριμένα ζώδια.

Για μια καλή ημέρα, την τελευταία πριν αλλάξουν και πάλι οι συνθήκες, και μάλιστα σημαντικά, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, αναφερόμενη στην Τρίτη, κατά την έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωϊνό».

Όπως διευκρίνισε η αστρολόγος, είναι μια πολύ καλή ημέρα που ευνοεί έρωτες, διαπραγματεύσεις, επαφές, αλλά και τα οικονομικά.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι «ο Άρης, ο θεός της δράσης, κάνει ωραίο τρίγωνο με την Αφροδίτη και με τον Ήλιο, κάτι που σημαίνει ευχάριστες εξελίξεις και επαφές και συναντήσεις».

Ακολούθως, απαντώντας και σε ερωτήματα και απορίες της Μαρίας Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου νωρίτερα παρουσιάστηκαν ντοκομέντα που αφορούν την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό:





