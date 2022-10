Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: οι αλλαγές και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Ποιοι θα είναι οι "κερδισμένοι" για το φετινό επίδομα θέρμανσης και τι αναμένεται να αλλάξει.

Από μέρα σε μέρα έρχεται η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες για τα νέα κριτήρια, τους δικαιούχους, αλλά και τη διαδικασία για τη χορήγηση του φετινού επιδόματος θέρμανσης.

Αλλαγές αναμένονται για φέτος λόγω της κρίσης που υπάρχει στην ενέργεια ενώ κεδρισμένοι φαίνεται να είναι όσοι χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αποθαρρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου ή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς:

- Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο επίδομα με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 800 ευρώ. Όσον αφορά τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά ανέρχονται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, ενώ προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Διπλά κερδισμένοι θα είναι όσοι έλαβαν πέρυσι επίδομα θέρμανσης για χρήση φυσικού αερίου, αλλά φέτος για να θερμανθούν θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο, καθώς το ποσό που θα εισπράξουν θα είναι διπλάσιο.

- Οι νέοι δικαιούχοι, για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, 14.000 ευρώ για τον άγαμο, 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξημένα κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η συγκεκριμένη κατηγορία, όμως, θα πάρει διπλάσιο επίδομα. Το ποσό θα κυμαίνεται από 200 έως και 1.600 ευρώ.

Σε μια προσπάθεια να μη χαθεί το επίδομα που μπορούν να εισπράξουν ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας για τους δικαιούχους στα 200.000 ευρώ, από 180.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, ενώ διατηρείται στις 300.000 ευρώ για το ζευγάρι.

Μία ακόμα αλλαγή αφορά το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, καθώς το ποσό βάσης αυξάνεται στα 350 ευρώ (από 300 ευρώ πέρυσι) κι αυξομειώνεται ανάλογα με τον ειδικό συντελεστή (τις λεγόμενες βαθμοημέρες) που ισχύει σε κάθε περιοχή. Οι συντελεστές αυτοί παραμένουν οι ίδιοι με πέρυσι, οπότε ξεκίνησε το νέο σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης και διαμορφώνονται σε 0,12 έως και 1,62 ανάλογα με τον οικισμό που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου και τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή. Το μεγαλύτερο ποσό επιδόματος που θα μπορεί να πάρει κανείς φέτος είναι 800 ευρώ (από 700 ευρώ πέρυσι) ή 1.600 ευρώ για όσους θα δικαιούνται διπλό επίδομα.

Υπενθυμίζεται ότι τη δυνατότητα να εισπράξουν επίδομα θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, έχουν όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλλετ, ενώ φέτος προστέθηκε και η χρήση της μπλε κηροζίνης.

Στις φετινές αλλαγές περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι φέτος δεν θα έχουμε την προκαταβολή επιδόματος στους περσινούς δικαιούχους.

Όσον αφορά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ» εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον Νοέμβριο, με στόχο το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών να πραγματοποιηθεί το δεύτερο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου.

Με βάση τις παραπάνω τροποποιήσεις, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που θα εισπράξουν το φετινό επίδομα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, από 827.576 πέρυσι, σε περίπου 1.300.000.

