Σεισμός στη Σάμο: Δύο δονήσεις “ταρακούνησαν” το νησί

Δύο σεισμοί σημειώθηκαν στην Σάμο με διαφορά τριών λεπτών. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίαμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στις 13:27, στο θαλάσσιο χώρο, στα ανοιχτά της Σάμου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός σημειώθηκε στα 26 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμου.

Ακολούθησε μετασεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά τριών λεπτών από την πρώτη σεισμική δόνηση.

Στις 13:57 σημειώθηκε άλλος ένας μετασεισμός 3,5 Ρίχτερ, 31 χλμ ΒΑ του Βαθέος, σε εστιακό βάθος 7,9 χλμ.

