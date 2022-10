Συνταγές

Τυρόπιτα τσαλακωτή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τυρόπιτα πλισέ ετοιμασε, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό"¨, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, πυο μοιράστηκε τα μυστικά της με τους τηλεθεατές.

Συνταγή για πεντανόστιμη τυρόπιτα τσαλακωτή, τυρόπιτα πλισέ με τσαλακωμένα φύλλα κρούστας ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είεπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, αυτή η τσαλακωτή τυρόπιτα με σόδα, που είναι σαν πατσαβουρόπιτα με φέτα γίνεται πολύ αφράτη.

Υλικά για την τυρόπιτα

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1 συσκ. φύλλο κρούστας

1 φλ. γάλα

1 τεμάχιο/ια σόδα (αναψυκτικό 330 ml)

3 αυγά (ελαφρά χτυπημένα)

400 γρ. φέτα

200 γρ. ανθότυρο

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Εκτέλεση Ανακατεύουμε πρώτα τα τυριά σε μπολ και τρίβουμε αρκετό πιπέρι για την πίτα μας.

Ανοίγουμε το φύλλο κρούστας από τη συσκευασία.

Απλώνουμε ένα ένα τα φύλλα στον πάγκο εργασίας.

Ραντίζουμε το φύλλο με λίγο ελαιόλαδο.

Το πασπαλίζουμε με τα τυριά και το σουρώνουμε σε πλισέ.

Το πιάνουμε από τις δύο άκρες και το τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί (του φούρνου).

Συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο μέχρι να τελειώσουμε όλα τα φύλλα και τα τυριά.

Τοποθετούμε κοντά κοντά τα πλισέ, τσαλακωμένα φύλλα για να χωρέσουν όλα.

Περιχύνουμε τα φύλλα με όσο ελαιόλαδο περίσσεψε από το άλειμμα για την τσαλακωτή τυρόπιτα.

Χτυπάμε τα αυγά σε μπολ, με σύρμα, προσθέτουμε το γάλα και την υγρή σόδα.

Περιχύνουμε την τσαλακωτή τυρόπιτα με φύλλο κρούστας και την αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά, να ρουφήξουν τα φύλλα το υγρό μίγμα.

Ψήνουμε την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170οC, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα του φούρνου, μέχρι να ροδίσει καλά, για περίπου 45 λεπτά. Ειδήσεις σήμερα:

