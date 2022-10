Κόσμος

Λονδίνο: συναγερμός για ύποπτο πακέτο κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή βρίσκονται αρκετά κυβερνητικά κτήρια που έχουν εκκενωθεί.

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το πρωί της Τρίτης, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο στη Ντάουνιγκ Στριτ.

Η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για ένα ύποπτο πακέτο στο Whitehall στις 11.42 π.μ (τοπική ώρα).

Τα κυβερνητικά κτήρια κατά μήκος του Γουάιτχολ αδειάζουν, δήλωσε αξιωματούχος, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο Horse Guards Parade.

Στο Whitehall, που βρίσκεται ανάμεσα στη Βουλή των Κοινοτήτων και στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, βρίσκεται σειρά κυβερνητικών γραφείων, ανάμεσα στα οποία του υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας.

A controlled explosion has been carried out after a suspicious package was found in Westminsterhttps://t.co/AAyOV6aWDc — The National (@ScotNational) October 18, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: γιατί αλλάζει δικηγόρο ο δολοφόνος της Καρολάιν (βίντεο)

Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

Βιασμός 12χρονης - “Το Πρωινό”: τα μηνύματα της μάνας προς την σύζυγο του 53χρονου (εικόνες)