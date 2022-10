Πολιτική

Ουκρανία: Ο Νίκος Δένδιας στο Κίεβο

Στην ουκρανική πρωτεύουσα μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου θα συναντήσει τον ομόλογό του και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στο Κίεβο, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Dmytro Kuleba, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Η επίσκεψη αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς έχει ήδη μεταβεί δύο φορές στην Οδησσό, πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, και ότι καταδικάζει τον αναθεωρητισμό, από όπου και εάν προέρχεται.

Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη στήριξη της κυβέρνησης και του λαού της Ουκρανίας, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές πλαίσιο.

Για λόγους ασφαλείας, λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, στο 18ο Συνέδριο του Economist και στο πάνελ: "The Eastern Mediterranean region amidst a global geopolitical upheaval" (Λευκωσία, 18.10.2022)

«Κυρίες και κύριοι,

δυστυχώς, φέτος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας.

Αλλά, στην ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που ζούμε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένους προβληματισμούς για τη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων. Στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντός μας στη Μεσόγειο, τόσο στην Ανατολική όσο και στην Κεντρική.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μίας νέας κλιμάκωσης, η οποία έχει στο επίκεντρό της τον άμαχο πληθυσμό. Πλέον, το μέτωπο διευρύνεται στο σύνολο της χώρας. Όπως έχουν τονίσει ήδη ηγέτες ανά τον κόσμο ελλοχεύει ο κίνδυνος, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή. Τασσόμαστε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών. Καταδικάσαμε την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Οποιαδήποτε ανοχή από τη Διεθνή Κοινότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ολέθριο προηγούμενο.

Στην Ουκρανία διαβιοί ακόμα Ελληνική Κοινότητα, στην οποία, λόγω των εχθροπραξιών, έχουμε μόνο μερική πρόσβαση. Βασικό μας μέλημα παραμένει η προστασία της, καθώς και η απονομή δικαιοσύνης για την διάπραξη τυχόν εγκλημάτων πολέμου.

Δυστυχώς, όμως κυρίες και κύριοι, οι δυνάμεις του αναθεωρητισμού και της επιστροφής σε πρακτικές του 19ου αιώνα δεν επιστρέφουν μόνο σε αυτό που αποκάλεσε ένας ιστορικός "αιματοβαμμένα εδάφη" [bloodlands]. Επιστρέφουν με νέα ορμή και δύναμη στην άμεση γειτονία μας.

Η Τουρκία πέρα από την απαράδεκτη, καταδικαστέα και συνεχή ρητορική εναντίον της Ελλάδας, προχωρεί και σε πράξεις που κινδυνεύουν να ανατρέψουν την εύθραυστη ισορροπία στη Μεσόγειο.

Πιο πρόσφατα, με την υπογραφή "μνημονίου" με μια κυβέρνηση, η οποία έχει πάψει να έχει διεθνή νομιμοποίηση προς τούτο. Στηριζόμενη σε ένα νομικό τερατούργημα που συνομολογήθηκε πριν από τρία χρόνια.

Παράλληλα, συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο, την Κύπρο και άλλες περιοχές. Παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Κανόνες, τους οποίους, η ίδια η Τουρκία επικαλείται σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας, αν όχι παραλογισμού.

Κυρίες και κύριοι,

δεν θα διολισθήσουμε στον δρόμο αυτό. Θα προστατέψουμε τα δικαιώματα μας σε αγαστή συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους μας. Αρχής γενομένης από την αδελφή μας χώρα την Κύπρο. Θα το πράξουμε, όμως, με πυξίδα τον σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί αυτό επιτάσσουν οι δικές μας αρχές. Αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζουν οι πολιτισμένες χώρες.

Όπως το πράξαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Αυτές οι συμφωνίες, όπως και η πρόσφατη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα που οφείλουν να ακολουθήσουν όλες οι άλλες χώρες της περιοχής.

Σας ευχαριστώ».





