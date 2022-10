Πολιτική

Κωνσταντίνος Πλεύρης - ναζιστικός χαιρετισμός: η απάντηση της εγγονής του Μεταξά στους ισχυρισμούς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά, "άδειασε" τον Κωνσταντίνο Πλεύρη για τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον ναζιστικό χαιρετισμό του στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σάλος έχει προκληθεί με τον ναζιστικό χαιρετισμό του δικηγόρου, Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Μάλιστα, εκ νέου, πριν από λίγες ημέρες, κρατούσε βιβλίο με τον Ιωάννη Μεταξά αλλά και με τον σύμβολο του κόμματος της 4ης Αυγούστου. Ο συνήγορος του Ιωάννη Λαγού, έδειξε ακόμη ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την «Εθνική Οργάνωση Νεολαίας» του Μεταξά, όπου άπαντες χαιρετούσαν ναζιστικά.

Η αρχαιολόγος Ιωάννα Φωκά, παιδί της μικρότερης κόρης του Ιωάννη Μεταξά, μοιράστηκε μία σειρά φωτογραφιών στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook με τη λεζάντα: «Καλημέρα Ελλάδα! Έτσι χαιρετούσε ο Μεταξάς», απαντώντας με τη σειρά της στα όσα είχε πει ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Πλεύρης αναφορικά με το πώς χαιρετούσε εκείνος τα πλήθη.

Η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά, επισήμανε πως, ακόμα κι αν οι υπόλοιποι δίπλα στον Μεταξά χαιρετούσαν ναζιστικά, ο ίδιος δεν έχει απαθαναστεί να κάνει τέτοιο χαιρετισμό.

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, είχε αναφέρει στο δικαστήριο: «Κάποιες εφημερίδες έγραψαν ότι ο Λαγός είναι πρώην ευρωβουλευτής. Κάποιοι τον αποκαλούν δολοφόνο. Υπάρχει παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει απόφαση δικαστική που λέει ότι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης έχει σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό και όχι με τον ναζισμό και να μην ακούτε τους αυνάνες της Αριστεράς. Εμείς πιστεύουμε στον Μεταξά και χαιρετάμε έτσι».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Το αφιέρωμα του “The 2Night Show” στον σπουδαίο Ολυμπιονίκη (βίντεο)

Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Κολωνός – μητέρα 12χρονης: Στις ίδιες φυλακές με την Πισπιρίγκου