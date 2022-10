Πολιτική

Ακάρ: Το Αιγαίο να γίνει θάλασσα φιλίας και να μοιραστεί δίκαια ο πλούτος του

«Χείρα φιλίας» από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, χωρίς όμως να λείπουν και οι αιχμές προς Αθήνα και Λευκωσία.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι η Τουρκία διατηρεί την προσέγγισή της ότι τα προβλήματα στο Αιγαίο μπορούν να επιλυθούν μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων. «Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε. Λέμε ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και δίκαια να μοιράζεται όλος ο πλούτος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι, «Διατηρούμε επίμονα την προσέγγιση ότι τα προβλήματα στο Αιγαίο μπορούν να επιλυθούν μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε ένα τετελεσμένο γεγονός».

Ο Τούρκος Υπουργός πρόσθεσε, «Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ του να είναι το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και δίκαιου διαμοιρασμού κάθε πλούτου. Η Τουρκία είναι ασφαλής σύμμαχος, δεν απειλεί κανέναν».

Για τους εξοπλισμούς στην Κύπρο, ο Τούρκος Υπουργός είπε, «Λέμε ότι ο εξοπλισμός του νησιού από τους Ελληνοκύπριους θα αυξήσει την ένταση. Ως εγγυητές, εκπληρώνουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η κυριαρχία, η ισότητα, η τουρκική ύπαρξη».

Ο Χουλουσί Ακάρ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, «Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Σε αυτή τη συνάντηση, του εκφράσαμε ανοιχτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Δηλώσαμε ότι για μια συνολική και μόνιμη λύση πρέπει να συναντιόμαστε, να συνομιλούμε και να διατηρούμε ανοιχτό το δίαυλο του διαλόγου. Δηλώσαμε ότι μια λύση σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα και τα ζητήματά μας μπορούν να λυθούν αν μιλάμε και συναντιόμαστε ως δύο γείτονες, δύο σύμμαχοι και έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο, χωρίς να εμπλέκονται τρίτα μέρη σε αυτό το θέμα».

