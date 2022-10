Life

“Παγιδευμένοι”: την Τρίτη “πέφτουν οι μάσκες” (εικόνες)

Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο και εικόνες από όσα θα εκτυλιχθούν στο «δυνατό» αυτό επεισόδιο.

«Την πληγή με πληγή την πληρώνεις»,Αισχύλος.

Η Άννα κι ο Δημήτρης παίρνουν νέα ρίσκα για να ξεσκεπάσουν τον δολοφόνο της Μυρτώς, ο οποίος βάζει σε εφαρμογή ένα δολοπλόκο σχέδιο που θα παραπλανήσει τις έρευνες της Αστυνομίας και του Σταύρου.

Παρά τις προσπάθειές του, όμως, η Άννα και ο Δημήτρης θα βρουν επιτέλους ακράδαντα στοιχεία.

Πριν, όμως, συλλάβουν τον πραγματικό ένοχο, η Άννα θα αποφασίσει να έχει μία προσωπική αντιπαράθεση μαζί του, βάζοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο.

Τι θα κάνει ο δολοφόνος, βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος διαφυγής;

Οι μάσκες πέφτουν, και αυτή είναι η ώρα της Άννας…

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

