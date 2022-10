Κόσμος

Ιταλία – Μελόνι: Ο Μπερλουσκόνι θα είναι σύμβουλος της

Από ποιο υπουργεία κατεβαίνει η φωτογραφία του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι.

"Θα είμαι σύμβουλος της Τζόρτζια Μελόνι, μου το ζήτησε η ίδια", δήλωσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, προσερχόμενος, σήμερα το μεσημέρι, στην Ιταλική Γερουσία.

"Η Μελόνι ήταν ικανή σε όσα έκανε και θα είναι το ίδιο ικανή και ως πρωθυπουργός. Εμείς ζητήσαμε για την Φόρτσα Ιτάλια ίση μεταχείριση με την Λέγκα", πρόσθεσε ο "μίστερ TV".

Είναι προφανές ότι μετά την χθεσινοβραδινή συνάντηση της προέδρου των Αδελφών της Ιταλίας με τον Μπερλουσκόνι, οι τόνοι της αντιπαράθεσης έχουν πέσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, δε, οι διαβουλεύσεις του Ιταλού προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα με τα κόμματα είναι πιθανό να αρχίσουν στις 20 του μηνός.

Παραμένουν, βέβαια, κάποια σημεία διαφωνίας: ο "Καβαλιέρε" θα ήθελε για το κόμμα του το υπουργείο δικαιοσύνης, αλλά η νικήτρια των πρόσφατων ιταλικών γενικών εκλογών επιμένει ότι θα πρέπει να υπουργοποιηθεί ο πρώην δικαστικός Κάρλο Νόρντιο, βουλευτής του κόμματός της.

Το υπουργείο οικονομικής ανάπτυξης, τέλος, έκανε γνωστό ότι πρόκειται να αφαιρεθεί, από τους διαδρόμους του, η φωτογραφία του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος είχε αναλάβει και το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, το 1932. Στόχος της απόφασης (η οποία δεν βρίσκει σύμφωνο τον νέο πρόεδρο της γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσα), είναι να αποφευχθούν νέες πολεμικές και εντάσεις.

Την συγκεκριμένη παρέμβαση ζήτησε, πρώτος, ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, κεντροαριστερός πρώην υπουργός οικονομικής ανάπτυξης και πρώην γραμματέας της ιταλικής κεντροαριστεράς.

