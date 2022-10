Κοινωνία

Πειραιάς: Συνελήφθη πατέρας για το βιασμό της κόρης του από ηλικία 11 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 54χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Φέρεται να βίαζε το παιδάκι του επί 3 έτη.

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του ίδιου της του πατέρα φέρεται να έζησε ένα 14χρονο κορίτσι στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enikos.gr, συνελήφθη ένας 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την κόρη του τα τελευταία τρία χρόνια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 54χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε επιδείξει αρκετές φορές βίαιη συμπεριφορά, ενώ οι γονείς του παιδιού έχουν χωρίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από την μητέρα και το παιδί, και τότε το κορίτσι αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 11 ετών.

Αμέσως εκδόθηκε ένταλμα και ο 54χρονος συνελήφθη και για βιασμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Το αφιέρωμα του “The 2Night Show” στον σπουδαίο Ολυμπιονίκη (βίντεο)

Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...