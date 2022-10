Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: όνομα και φωτογραφίες του 63χρονου που συνελήφθη για ασέλγεια σε αγοράκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του συλληφθέντα για ασέλγεια σε δύο παιδάκια 8 και 9 ετών δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική διάταξη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ποινική διώξη που ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου, που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους κατ' εξακολούθηση.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του 63χρονου ΕΔΩ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό με παθόντα ανήλικο, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, με παθόντα που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και οπλοφορία.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ο 63χρονος συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής 9 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Τα θύματα του 63χρονου ήταν τρία αγόρια ηλικίας 8, 9 και 14 ετών. Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι διαζευγμένος, είχε συλληφθεί και φυλακιστεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

“The 2Night Show”: Τρίτη με τρεις… μουσάτους καλεσμένους (εικόνες)

Αγρίνιο: 28χρονος ασελγούσε σε 4χρονο (εικόνες)