Κύπελο Ελλάδας: Ο Βόλος πήρε εύκολη πρόκριση επί του Ιωνικού

Καταιγιστικοί οι Θεσσαλοί, δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν του Ιωνικού και να πάρουν την πρόκριση.

Το «εισιτήριό» του για την 6η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας («16») εξασφάλισε ο εντυπωσιακός φέτος Βόλος, συντρίβοντας τον Ιωνικό με 4-0 στο πρώτο -χρονικά- παιχνίδι της 5ης φάσης που διεξήχθη στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο». Το νέο «αίμα» χάρισε τη νίκη-πρόκριση για τη θεσσαλική ομάδα, που βρήκε δύο γκολ απ’ τον 18χρονο Γιώργο Κούτσια, άλλο ένα ο 19χρονο Δημήτρη Μεταξά, για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα ο Οζέγκοβιτς με εντυπωσιακό γυριστό.

Ο Βόλος ξεκίνησε πολύ πιο δραστήριος τον αγώνα, όμως ο Ιωνικός ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10’ με τον Νίκο Ιωαννίδη, ο οποίος μετά τη σέντρα του Πογοσιάν, δεν μπόρεσε να νικήσει δύο φορές τον Κότνικ, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά και τις δύο προσπάθειες του φορ της νικαιώτικης ομάδας.

Στο 14’ έπειτα από την πολύ ωραία κίνηση και πάσα του Πάουλο Φερνάντες, ο Νοκέρ σούταρε με τη μία, αλλά ο Περλέσι μπλόκαρε σταθερά. Ο Βόλος, ωστόσο, είχε αρχίσει να ανεβάζει πλέον «στροφές» και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε απόλυτο «αφεντικό» στο παιχνίδι.

Στο 19’ ο Κούτσιας έδωσε προβάδισμα στη θεσσαλική ομάδα, κάνοντας το 1-0 με καρφωτή κεφαλιά, έπειτα από καλοζυγισμένη σέντρα του Νοκέρ, ενώ έξι λεπτά αργότερα (25’) ο Ντέλετιτς σημάδεψε το αριστερό δοκάρι έπειτα από ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή του Ιωνικού.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη, πρώτα με τον Κούτσια, ο οποίος πλάσαρε άουτ στο 27’ και στη συνέχεια με τον Φερνάντες, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τους αμυντικούς του Ιωνικού στο 30’.

Στο 32’ το πλασέ του Ντέλετιτς υποχρέωσε τον Περλέσι σε άλλη μία επέμβαση, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 38’ έπιασε κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ματίγια, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Στο 42’ ο Βόλος έφτασε στο 2-0, ξανά με τον Κούτσια, ο οποίος πήρε εξαιρετική ασίστ από τον Φερνάντες και δεν δυσκολεύτηκε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Ιωνικός προσπάθησε να αντιδράσει στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, χάνοντας μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 52’ με τον Ιωαννίδη, ο οποίος αν και βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε πάλι να νικήσει τον Κότνικ, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 58’ ο Κούτσιας έφτασε μία... ανάσα από το χατ-τρικ, όταν υποδέχθηκε πολύ ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή, απέφυγε με κλειστή ντρίμπλα τον Μίλο και πλάσαρε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 62’ ο Μεταξάς εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο λάθος του Αντούνες, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στη γωνία του Περλέσι για το 3-0 του Βόλου κι εν συνεχεία «πνίγηκε» στις αγκαλιές των συμπαικτών του και βούρκωσε για το πρώτο επαγγελματικό γκολ της καριέρας του.

Στο 70’ ο Μεθκίδα είχε ένα πολύ καλό σουτ που χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού κι έφυγε άουτ, ενώ στο 79’ ο Οζέγκοβιτς (που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα λεπτό νωρίτερα), σημείωσε το 4-0 με καταπληκτικό γυριστό σουτ, έπειτα από σέντρα του Μεθκίδα. Η τελευταία ευκαιρία στο παιχνίδι ήρθε από τα πόδια του Νοκέρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, που χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Περλέσι κι έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μεταξάς, Εσκοβάλ - Μασάς

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο (62’ Λυμπεράκης), Πίρινεν, Εσκοβάλ (77’ Οζέγκοβιτς), Ουές, Τσοκάνης (46’ Μεταξάς), Ματίγια, Νοκέρ, Φερνάντες (61’ Μεθκίδα), Ντέλετιτς (46’ Βίκτορ Φερνάντεθ), Κούτσιας

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Περλέσι, Πογοσιάν, Τσιριγώτης (46’ Αντούνες), Μίλο, Σερβιλάκης, Τσίμπσαχ (46’ Λοβέρα), Μασάς (59’ Χ. Ιωαννίδης), Οφόσου, Μεντόσα (70’ Άοσμαν), Σεμπά (46’ Φαντιγκά), Ν. Ιωαννίδης.

