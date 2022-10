Κοινωνία

Λεωφόρος Συγγρού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο ημέρες

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού τις δύο ημέρες κατά τις οποίες θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στις 19 και 20 Οκτωβίου, στην Λ. Συγγρού λόγω εκτέλεσης έργων.

Ειδικότερα από τις 00:01΄ έως 06:30΄ της επομένης θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Συγγρού, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Στρ. Κοντούλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο Χαλάνδρι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο του Χαλανδρίου λόγω εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 14/11/2022 έως 31/12/2022 κατά τις ώρες 22:00΄έως 07:00 της επόμενης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Μεσογείων, από στο ύψος της συμβολής της με την οδό Παρνασσίδος έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις διασταυρούμενες οδούς με το τμήμα της Λ. Μεσογείων μεταξύ των οδών Παρνασσίδος και Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

