Απόλυση δικαστών: η χαμένη δικογραφία και οι 26 πειθαρχικές αγωγές

Άλλοι πέντε δικαστικοί λειτουργοί παύθηκαν από τα καθήκοντα τους, καθώς κρίθηκαν ανεπαρκείς ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεκάδες έχουν απολυθεί εντός του 2022.

Ακόμα πέντε δικαστές και εισαγγελείς απολύθηκαν οριστικά από την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για υπηρεσιακή ανεπάρκεια λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και εισαγγελικών ενεργειών, ανεβάζοντας έτσι σε 20, τον συνολικό αριθμό των απολυθέντων, μέσα σε διάστημα 10 μηνών.



Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με πρόεδρο τη Μαρία Γεωργίου και με τη συμμετοχή του εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ισίδωρου Ντογιάκου παραπέμφθηκαν με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, δέκα δικαστές και εισαγγελείς.



Εξ αυτών, οι πέντε παύθηκαν οριστικά (τρεις δικαστές και δύο εισαγγελείς), ενώ σε δύο δικαστές απερρίφθησαν ως απαράδεκτες οι αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να οριστικοποιούνται οι απολύσεις τους. Ακόμη, σε μία δόθηκε αναβολή για σοβαρούς λόγους υγείας, ενώ έπαυσε η πειθαρχική δίωξη κατά δύο εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Πρωτοδίκης Αθηνών, η οποία είχε παραπεμφθεί με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης, υπέβαλε αίτημα αναβολής, καθώς μία ημέρα πριν από τη σύγκληση της Ολομέλειας εισήχθη σε κρατικό νοσοκομείο λόγω ρινορραγίας, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα προβλήματα υγείας, όπως επικαλέστηκε ο εκπρόσωπός της στο δικαστήριο. Το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (40 έναντι 9).



Σύμφωνα με τον εισηγητή αρεοπαγίτη, η εν λόγω πρωτοδίκης όταν υπηρετούσε στη Σάμο έχασε μια δικογραφία, ενώ στο σκεπτικό εργατικής απόφασης είχε εντάξει νομικές σκέψεις από άλλη, άσχετη απόφαση. Ακόμη, είχε κυλιόμενες, ανά έτος, εκκρεμείς υποθέσεις που έφταναν από 40 μέχρι 250, ενώ οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων ξεπερνούσαν τους 30 μήνες.Μάλιστα, λόγω των καθυστερήσεων αυτών σε μία υπόθεση που χειριζόταν επήλθε παραγραφή των αδικημάτων. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων από υποθέσεις που είχε δικάσει στον Αγιο Κήρυκο Ικαρίας έφταναν μέχρι τα 4 χρόνια. Κατά το παρελθόν είχε αρκετές πειθαρχικές ποινές, χρηματικές, αλλά και προσωρινές παύσεις. Ο εισηγητής της υπόθεσης επεσήμανε ότι η πρωτοδίκης είχε φυγόπονη διάθεση και έλλειψη επιμέλειας. Τελικά, ομόφωνα απολύθηκε και της δόθηκε η δυνατότητα να εργαστεί στο Δημόσιο.

Οπως αναφέρει το protothema.gr, την ίδια στιγμή, εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ομόφωνα παύθηκε οριστικά και του δόθηκε δικαίωμα να εργαστεί στο Δημόσιο, καθώς είχε υπερβολικές καθυστερήσεις. Από το έτος 2007 και μετά είχε σε βάρος του 22 πειθαρχικές αγωγές, του είχαν επιβληθεί επτά χρηματικά πρόστιμα, όπως και επιπλήξεις. Ενώπιον των αρεοπαγιτών υποστήριξε ότι έχει καλύψει τις εκκρεμότητές του και του απομένουν μόνο οκτώ, ενώ επικαλέστηκε οικογενειακά προβλήματα καθώς είναι διαζευγμένος (η πρώην σύζυγός του είναι εν ενεργεία εισαγγελέας) και έχει να δει το παιδί του 13 ολόκληρα χρόνια.

Η Ολομέλεια επικύρωσε την απόλυση προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ζήτησε επανεξέταση της διαδικασίας απόλυσής της επικαλούμενη νέα στοιχεία. Η εν λόγω πρόεδρος Πρωτοδικών είχε μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων που έφταναν τα 4 έτη, ενώ σε υποθέσεις που χειριζόταν, λόγω των καθυστερήσεων, είχαν επέλθει παραγραφές αδικημάτων. Σε βάρος της είχαν ασκηθεί 26 πειθαρχικές αγωγές και της είχαν επιβληθεί 23 προσωρινές παύσεις. Η ίδια ενώπιον των αρεοπαγιτών ανέφερε ότι υπήρχαν σε βάρος της «άνωθεν παρεμβάσεις», ότι «υπήρχε σχέδιο», αλλά «και κάποιος δάκτυλος» που δρούσε. Τελικά, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι για την επανάληψη της διαδικασίας απόλυσης απαιτούνται νέα αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν προσκόμισε, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτησή της ως απαράδεκτη.

Παράλληλα, οι 49 αρεοπαγίτες επικύρωσαν τις οριστικές απολύσεις τριών προέδρων Πρωτοδικών (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Τρίπολης) και μίας εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών. Ολες αυτές οι απολύσεις έγιναν λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση που έφταναν τα τέσσερα χρόνια, του μεγάλου αριθμού των πειθαρχικών αγωγών και των προσωρινών παύσεων που είχαν επιβληθεί.

Αντίθετα, η Ολομέλεια δεν επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις σε δύο αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών. Σε έναν εξ αυτών, με πλειοψηφία 40 έναντι 9, δεν του επιβλήθηκε καμία πειθαρχική ποινή παρά την αντίθετη εισήγηση του κ. Ντογιάκου να απολυθεί οριστικά, καθώς θα δημιουργήσει και πάλι το ίδιο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις.

Κατά πλειοψηφία και πάλι (37 έναντι 12) δεν παύθηκε από το Σώμα δεύτερος εισαγγελικός λειτουργός στον οποίο είχε επιβληθεί και προσωρινή παύση 3 μηνών (έχει ασκήσει έφεση) για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Παράλληλα τέθηκε θέμα ως προς την ποιότητα της δουλειάς του, καθώς μέσα σε έναν μήνα έκλεισε 37 δικογραφίες. Ο ίδιος επικαλέστηκε μια αλληλουχία ζητημάτων υγείας τα οποία αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ατυχημάτων που τον οδήγησαν στην ασυνέπεια και τις καθυστερήσεις.

