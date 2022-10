Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Κίμων Κουρής: Οι “Παγιδευμένοι” και το ταξίδι της ζωής του (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για την σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι" που πρωταγωνιστεί, τη δυσλεξία που τον "συντροφεύει" και αποκαλύπτει το "ρόλο" που έπαιξε ο Τότσικας στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

Στο «The 2Night Show» της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Κίμωνα Κουρή, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Παγιδευμένοι» του ANT1.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός που πήγε στο στούντιο μαζί με τον Μπρούνο, τον πιστό του φίλο – σκύλο, μοιράστηκε το ενδιαφέρον ταξίδι της ζωής του και εξήγησε πώς από τη Σχολή Γεωπληροφορικής κατέληξε στο θεατρικό σανίδι.

«Τον σκύλο μου τον έχω 14 χρόνια και είναι μια ανιδιοτελής αγάπη, που ότι και αν κάνεις θα σε αγαπάει. Με έκανε πιο υπεύθυνο άνθρωπο και επίσης σκέφτομαι ότι δεν έχει άλλον στον κόσμο πέρα από εμένα. Έχω γίνει τρελός με την καθαριότητα γιατί με τον Μπρούνο και με τόσες τρίχες δεν γίνεται αλλιώς» δήλωσε αρχικά.

Πώς καταφέρνει να τιθασεύει τη διάσπαση προσοχής που τον «συντροφεύει» από μικρό παιδί;

«Επειδή είμαι το δεύτερο παιδί, μεγάλωσα με λιγότερη πίεση από τους γονείς. Παρόλο που ο πατέρας μου ήταν γιατρός, δεν ήθελε να ακολουθήσω το επάγγελμά του. Έχω γενναιόδωρους γονείς και έχουμε μια υγιή σχέση. Η μητέρα μου σαν καθηγήτρια με διάβαζε αλλά είχα και διάσπαση προσοχής και δυσκολευόταν, ήμουν ατίθασος. Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καθίσω σε μια καρέκλα. Και δυσλεξία είχα. Εκείνη την εποχή που πήγαινα σχολείο ήταν το κλασικό “έχει δυνατότητες αλλά δεν προσπαθεί”… Δυσκολεύτηκα στο να καταλήξω τι θέλω να γίνω. .. Στη σχολή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ που έπρεπε να διαβάζουμε 3 και 4 έργα για να τα αναλύσουμε την επόμενη μέρα και να μάθουμε λόγια» ανέφερε ο Κίμων Κουρής.

Για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός ο Κίμων Κουρής αποκάλυψε: «Πέρασα στις Σέρρες Γεωπολιτική. Τη μέρα που πήγα και πήρα τα βιβλία από τη σχολή καθόμουν απλά και κοίταζα τα βιβλία και δεν τα άνοιγα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι δε μπορώ να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου κάνοντας κάτι επειδή έκανα το λάθος να μη διαβάζω στο σχολείο. Μια λανθασμένη επαγγελματική επιλογή μπορεί να σε οδηγήσει σε μια μίζερη ζωή. Η απόφαση να γίνω ηθοποιός ήταν ξαφνική. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός» εξομολογήθηκε.

Ποιο ρόλο έπαιξε στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός ο παιδικός του φίλος Απόστολος Τότσικας;

«Ο Αποστόλης Τότσικας που είναι παιδικός μου φίλος μου έλεγε πάντα να γίνουμε κασκαντέρ ή ηθοποιοί. Εκείνος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και μπήκε στο Εθνικό και μου έλεγε συνέχεια να δώσω εξετάσεις… Στις Σέρρες που ήμουν, για να πάω στο σπίτι ενός φίλου πέρναγα από το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, ήταν κάπως σαν το… “Είδα φως και μπήκα”. Είδα ότι γινόντουσαν σεμινάρια και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Τέλος, ο ηθοποιός τόνισε πως δεν έχει υπάρξει στιγμή που να έχει μετανιώσει για την επιλογή του να γίνει ηθοποιός καθώς σε αυτό το επάγγελμα μπορεί να νιώθει πραγματικά ελεύθερος.

