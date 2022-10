Life

“The 2Night Show” - Θανάσης Πασσάς: Η θεαματική αλλαγή και η κατάθλιψη (βίντεο)

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκαλύπτει τους λόγους που φέτος αποφάσισε να ξαναφτιάξει την «ταυτότητά» του. Γιατί έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης; Έχει βρει τον άνθρωπο της ζωής του; Πώς θα ήθελε να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία;

Ο Θανάσης Πασσάς επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» αυτή τη φορά, όμως, ως καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε τους λόγους που φέτος αποφάσισε να ξαναφτιάξει την «ταυτότητά» του.

«Τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω της καραντίνας κλείστηκα στον εαυτό μου και θέλησα να φτιάξω ξανά την “ταυτότητά” μου.

Μάζεψα τα εσωτερικά κομμάτια, συμμαζεύτηκε η ψυχή μου και έχασα κιλά ενώ δεν ήταν ο σκοπός μου.

"Ήθελα ανέκαθεν να κάνω ραδιόφωνο και φέτος μου δόθηκε η ευκαιρία και συνεργάζομαι με την Ελίνα Παπίλα στο Sfera 102,2", τόνισε αρχικά.



Γιατί έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης;

«Τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω της καραντίνας κλείστηκα στον εαυτό μου και θέλησα να φτιάξω ξανά την “ταυτότητά” μου. Μάζεψα τα εσωτερικά κομμάτια, το σώμα αντέδρασε, συμμαζεύτηκε η ψυχή μου και έχασα κιλά, ενώ δεν ήταν ο σκοπός μου. Δεν έχω ζυγιστεί, πρέπει να έχω χάσει γύρω στα 8 κιλά. Έπινα πολύ νερό…

Από μικρό παιδί σήκωνα τείχη όταν υπήρχε πρόβλημα, αλλά το έκανα για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή όσοι ανακατεύονται στη ζωή μου επαγγελματικά, αν γινόταν κάτι σε ένα συνέταιρό μου το έτρωγα εγώ γιατί έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Μου αρέσει να μαζεύω τα προβλήματα, τη δυστυχία γιατί μπορώ ίσως να τα διαχειριστώ καλύτερα. Όλο αυτό με τα χρόνια με κατέβαλε πολύ ψυχολογικά", εξομολογήθηκε ο Θανάσης Παππάς.

