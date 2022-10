Κοινωνία

Τροχαίο - Ακράτα: Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό. Οι νεκροί επέβαιναν σε όχημα που προσπάθησε να αποφύγει προπορευόμενο όχημα, στο οποίο έσκασε το λάστιχο εν κινήσει.

Δύο νεκροί και μια τραυματισμένη γυναίκα είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε στις 07:30 στην Ολυμπία οδό, στο ύψος της Ακράτας.

Όλα συνέβησαν όταν σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα βανάκι "τούμπαρε", αφού έσκασε το λάστιχό του.

Τα δυο αυτοκίνητα που ακολουθούσαν προσπάθησαν να το αποφύγουν και συγκρούσθηκαν μεταξύ τους.

Το ένα από τα Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες και οι δυο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.

Στο σημείο βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, αλλά και πυροσβέστες για απεγκλωβισμό οδηγού.

Δυστυχώς από τα οχήματα ανασύρθηκαν νεκρά δύο άτομα, ενώ μια γυναίκα τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Πηγή: thebest.gr

